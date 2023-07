Les Canadiennes sont éliminées à la Coupe du monde

L'aventure des Canadiennes à la Coupe du monde de soccer est déjà terminée.

Championnes olympiques en titre, les Rouges, qui pouvaient s'assurer de poursuivre leur route dans le tournoi avec un match nul, ont subi une défaite sans appel de 4-0, lundi, devant 27 706 spectateur réunis au AAMI Park de Melbourne, contre les Australiennes, qui, elles, n'avaient pas le choix de gagner pour accéder aux huitièmes de finale.

Le soccer est cruel, ce n'était pas notre soirée , a déclaré la sélectionneuse canadienne Bev Priestman après coup.

Nous nous en remettrons. Ce sera difficile, mais nous nous en remettrons , a-t-elle ajouté.

Il n'y a pas grand-chose que je puisse dire pour l'instant, a déclaré la vétérane Sophie Schmidt. Nous sommes sous le choc. Les Australiennes sont sorties en force et ont offert un excellent jeu collectif.

Combinée au match nul de 0-0 des Nigérianes face aux Irlandaises, disputé à la même heure à Brisbane, cette défaite des Canadiennes les force à se contenter du 3e rang du groupe B, et les exclut du tour éliminatoire, où seules les deux premières formations de chaque groupe ont accès. Le Nigeria obtient donc aussi son billet pour les huitièmes de finale.

Le meilleur résultat du Canada dans une Coupe du monde féminine de soccer demeure une 4e place en 2003 aux États-Unis.

Lundi, les Australiennes, qui décrochent donc le 1er rang du groupe B, ont été propulsées par une performance de deux buts de Hayley Raso. Le premier dès la 9e minute, avec une belle frappe à l'entrée de la surface de réparation, un but initialement refusé pour hors-jeu avant l'intervention de l'arbitrage vidéo.

Puis, Raso a doublé la mise en profitant d'un cafouillage canadien sur coup de pied de coin, à la 39e minute.

Mary Fowler, laissée fin seule devant un but vide, a creusé l'écart à trois buts à la 58e, puis Steph Catley a enfoncé un quatrième but avec un tir de pénalité dans les arrêts de jeu, en fin de match.

Une fois de plus, l'Australie était privée de l'attaquante Sam Kerr, manifestement toujours blessée à un mollet. La vedette de Chelsea avait déjà raté les deux premiers matchs de la compétition.

Les occasions des Canadiennes ont été bien rares et jamais réellement menaçantes.

Après avoir amorcé le match comme titulaires, les attaquantes Christine Sinclair – dont il s'agissait de la 6e participation à une Coupe du monde, fort probablement sa dernière, à 40 ans –, et Jordyn Huitema, la milieu de terrain Julia Grosso et la défenseuse Jayde Riviere ont été remplacées après la mi-temps par Cloé Lacasse, Deanne Rose, Sophie Schmidt et Allysha Chapman, mais ces changements de Bev Priestman n'ont pas porté leurs fruits. Évelyne Viens est plus tard venue en relève à Adriana Leon et a provoqué deux belles occasions, dont une grâce à un savant tir à la 89e minute, sans succès.

