La défense des Alouettes se lève face aux Stampeders

Menées par leur défense, les Alouettes de Montréal l’ont emporté 25-18 face aux Stampeders de Calgary dimanche, devant leurs partisans au Stade Percival-Molson. La troupe de Jason Maas met fin à une séquence de trois défaites.

Croupissant au 4e et dernier rang de la Division est depuis vendredi, les Moineaux se retrouvent maintenant en 2e position (3-3).

En plus d’empêcher les Stampeders de trouver la zone des buts, l’unité défensive montréalaise a été responsable du seul touché de la rencontre; un retour d’interception de 57 verges par le demi Kabion Ento, son premier majeur dans la LCF.

Les Alouettes prenaient alors l’avance 13-3 et n’ont pas regardé derrière par la suite. Les Stampeders ont cogné à la porte en fin d’affrontement, mais une interception de Kordell Rodgers a essentiellement mis fin à leurs espoirs.

David Côté a réussi six placements lors de la rencontre. Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

L’attaque au sol, qui avait connu des ennuis depuis le début de la saison, a retrouvé ses airs des années précédentes. William Stanback a notamment connu sa meilleure prestation de la campagne avec 86 verges au sol et 18 sur réception.

Victime de 26 sacs du quart à ses cinq premiers matchs, un sommet de la LCF, l’offensive a cette fois été presque parfaite à ce chapitre, les Stampeders n’ayant pu atteindre qu’une fois le quart-arrière Cody Fajardo derrière la ligne de mêlée.

Les botteurs ont été mis à utilité – et le mot est faible – lors de l’affrontement. Rene Paredes, qui disputait un 200e match dans la LCF, et David Côté ont chacun réussi six bottés de placement.

L’ailier défensif Shawn Lemon disputait un premier match avec les Alouettes depuis qu’il a été mis sous contrat par l’équipe lundi. L’un des meilleurs chasseurs de quart-arrière de l’histoire du circuit, Lemon n’a pu envoyer Maier au sol dimanche, mais a notamment rabattu une passe pour mettre fin à une séquence à l’attaque des Albertains.

Les Alouettes seront à Hamilton vendredi pour y affronter les Tiger-Cats, leurs rivaux de l’Est. L’équipe ontarienne affiche trois victoires comme les Montréalais, mais a disputé un match de plus.

