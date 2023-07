Max Verstappen a remporté le Grand Prix de Belgique, dimanche, à Spa-Francorchampson. Il a devancé son coéquipier Sergio Pérez qui a assuré le doublé pour Red Bull. Charles Leclerc a terminé au troisième rang.

Parti de la sixième place sur la grille de départ, le pilote néerlandais a pris le commandement au 17e tour en dépassant son coéquipier Sergio Pérez.

Il a ensuite roulé en tête, loin devant tout le monde, à un rythme tel que son ingénieur a même dû le rappeler à l'ordre afin qu'il baisse le rythme pour préserver ses pneus.

J'ai ralenti un peu, a réagi Verstappen en souriant. Cette piste est très dure pour les pneus, c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas les détruire. J'ai été très prudent au départ, et après j'ai trouvé mon rythme.

Pérez a terminé à 22 secondes du vainqueur, mais il a assuré le doublé à Red Bull, lui qui avait besoin d'un gros résultat pour rassurer la direction de l'équipe autrichienne.

Charles Leclerc a pris place sur la troisième place du podium.

Je suis content de ma course, a dit Leclerc. Mais c'est tout ce qu'on pouvait faire. Red Bull est encore loin devant en termes de vitesse et de gestion des pneus.

La piste s'est déroulée sur une piste sèche, le soleil était au rendez-vous, mais un nuage a apporté quelques gouttes de pluie au 19e tour et les pilotes ont dû être vigilants en pneus lisses. Verstappen a eu peur dans la compression d'Eau rouge quand il a légèrement dérapé.

Une petite frousse, mais rien de plus. Ce n'est certainement un endroit où vous voulez perdre le contrôe de votre monoplace , a-t-il admis.

Comme en Hongrie le week-end dernier, Lewis Hamilton a terminé au pied du podium mais a récupéré tout de même le point du meilleur tour. Il a devancé à l'arrivée l'Espagnol Fernando Alonso, cinquième au volant de son Aston Martin.

Avec ses 15 points marqués, Hamilton se rapproche à un point d'Alonso (149 points) et du troisième rang du classement des pilotes. Ferrari se rapproche à 5 points d'Aston Martin au classement des constructeurs.

L'équipe Aston Martin a demandé dimanche à ses pilotes de surveiller leur consommation d'essence, en leur demandant d'utiliser la technique qu'on appelle en anglais du lift and coast (tourner en roue libre), soit de lever le pied plus tôt à l'approche des virages.

Y avait-il risque de panne d'essence à la fin des 44 tours de la course ? Les pilotes doivent obligatoirement terminer la course avec un minimum d'un litre d'essence dans le réservoir.

Lance Stroll a pu s'accrocher à sa neuvième place à la fin de la course.

Les pilotes de l'équipe française Alpine-Renault Esteban Ocon et Pierre Gasly ont fini respectivement 8e et 11e. Un résultat solide après avoir subi deux doubles abandons dans les deux dernières épreuves (en Grande-Bretagne début juillet et en Hongrie le week-end dernier).

Le Grand Prix de Belgique était le dernier rendez-vous avant la pause estivale.

Les équipes retrouveront le chemin des circuits le week-end du 27 août pour le Grand Prix des Pays-Bas, sur le tracé côtier de Zandvoort, avec les amateurs néerlandais, exubérants, qui auront toutes les raisons de faire la fête.