La Colombie surprend l’Allemagne à la Coupe du monde de soccer féminin

Portée par un public de feu dimanche à Sydney, la Colombie a réalisé un immense exploit en battant l'Allemagne (2-1) au grand plaisir des 40 500 spectateurs du Sydney Football Stadium, largement acquis à la cause colombienne.

Les amateurs colombiens ont vécu de grosses émotions dans ce match serré, car il a fallu le but de la tête de Manuela Vanegas au bout du temps additionnel, à la 97e minute.

Le stade a vibré sous un vacarme rarement observé lors d'une Coupe du monde de soccer féminin. Les Colombiennes ont mérité leur tour d'honneur de la fin de match.

C'est la jeune joueuse de 18 ans, Linda Caicedo, qui a ouvert la marque et a du même coup conquis toute l'Océanie avec son but. C'est jusqu'à maintenant le plus beau but de cette Coupe du monde.

Publicité

Caicedo avait déjà marqué contre la Corée du Sud, elle a été ensuite victime d'un inquiétant malaise à l'entraînement.

La joueuse du Real Madrid a fini la rencontre épuisée, mais portée par les Linda, Linda d'un public survolté.

La Colombie chamboule les forces en présence dans le groupe H.

Seule équipe à 6 points, elle n'a désormais besoin que d'un match nul contre le Maroc, jeudi à Perth, pour assurer sa qualification et finir la phase de groupe en première place en prime.

Les Allemandes, opposées aux Sud-Coréennes dans le même temps, devront s'imposer pour sécuriser une qualification qui semblait encore être une formalité ces derniers jours après leur succès initial face au Maroc (6-0).

L'Allemagne a remporté deux fois la Coupe du monde, en 2003 et en 2007.