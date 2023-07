MELBOURNE – Pendant que du côté australien, on essaie d’entretenir le mystère au sujet de l’état de santé de l’attaquante Sam Kerr, la sélectionneuse du Canada Bev Priestman a été aussi claire que possible sur celui de Christine Sinclair et Kadeisha Buchanan.

Les deux joueuses seront à la disposition de leur équipe lundi, a indiqué Priestman à la veille du tant attendu choc entre le Canada et l’Australie au stade AAMI Park, à Melbourne, pour conclure leur parcours dans le groupe B.

Sinclair boitait à la fin de la précédente rencontre du Canada, une victoire de 2-1 contre l’Irlande mercredi dernier, à Perth. La capitaine canadienne bougeait sans ennui visible lors des 15 premières minutes de l’entraînement de dimanche, accessibles aux médias.

L’arrière centrale Buchanan, pour sa part, avait quitté ce match à la pause, elle qui avait raté la séance de la veille parce qu’elle était malade.

Ouvrir en mode plein écran Bev Priestman a affirmé ne pas se soucier de la disponibilité de Sam Kerr pour le match de lundi. Photo : Reuters / ASANKA BRENDON RATNAYAKE

Elles seront toutes les deux à ma disposition. Elles se sont entraînées aujourd’hui , a tout simplement dit Priestman.

Dans le camp des Matildas, on se garde bien de donner quelque indice que ce soit aux Canadiennes. La surprise avait été totale quand, avant leur premier match contre l’Irlande, la fédération australienne a annoncé que Kerr raterait les deux premières rencontres de cette Coupe du monde.

Après une victoire contre les Irlandaises, une défaite de 3-1 contre les Nigérianes a laissé les Australiennes dans une position précaire. Elles doivent absolument éviter la défaite pour que leur tournoi se poursuive. Un match nul pourrait bien ne pas être suffisant.

Scénarios Le Canada gagne ou fait match nul contre l’Australie : le Canada est qualifié. Le Canada perd contre l’Australie : le Canada est qualifié, pourvu que le Nigeria perde et que le Canada ait l’avantage au bris d’égalité*. Le Canada gagne le groupe si : Le Canada gagne ou fait match nul et le Nigeria perd.

et le Nigeria Le Canada gagne et le Nigeria fait match nul ou perd.

et le Nigeria Le Canada et le Nigeria gagnent, mais le Canada a l’avantage au bris d’égalité*. * Bris d’égalité applicables au Canada et au Nigeria Différence de buts (NGR et CAN +1) Plus grand nombre de buts marqués (NGR 3, CAN 2) Points disciplinaires (CAN -4, NGR -7) Tirage au sort

L’équipe doit être prête à affronter une joueuse de classe mondiale en Sam Kerr, a affirmé Priestman. Nous serons prêtes pour ça. Nous devons réussir notre préparation à nous. Si je dirige l’Australie, je fais la même chose : je me concentre sur la préparation des joueuses devant moi. Au bout du compte, est-ce que ça m’affecte? Non. Avons-nous parlé de si [Kerr] jouerait ou non? Non. Nous avons parlé de ce qu’il faut pour battre l’Australie, parce que l’Australie, ce n’est pas que Sam Kerr.

Priestman a également averti sa troupe de ne pas jouer pour le match nul, qui permettrait au Canada de se qualifier pour le tour éliminatoire. Aux yeux de Priestman, une équipe qui aborde un match avec cet objectif n’exploite pas ses forces , et elle souhaite voir son équipe prendre l’initiative comme en deuxième mi-temps à Perth, lorsque des espaces se sont ouverts dans le bloc irlandais, condamné à la victoire comme l’Australie le sera – ou à peu près.

Je veux trois points. C’est tout ce qui m’importe : aller chercher trois points et participer au prochain match, a martelé Priestman. Je ne vais pas créer un grand titre en disant que nous allons éliminer nos hôtes de la Coupe du monde. Au bout du compte, nous voulons gagner. Si ça veut dire que nous éliminons l’Australie, alors nous éliminons l’Australie.