MELBOURNE – La nouvelle ministre des Sports, Carla Qualtrough, a affirmé dimanche qu’elle surveillera de près la situation à Canada Soccer, après l’annonce d’une entente provisoire entre les athlètes et la fédération nationale.

En visite à Melbourne, où l’équipe nationale féminine s’entraînait à la veille de son dernier match de la phase de groupe du Mondial contre le pays hôte, Mme Qualtrough a dit percevoir un engagement de la part de Canada Soccer, dont elle a rencontré les dirigeants. Elle a d’ailleurs pris la pose avec la présidente de l’organisation, Charmaine Crooks, de même qu’avec l’équipe avant l’entraînement.

Je regardais tout ça se dérouler de l’extérieur avant d’être la ministre responsable, mais je suis une avocate en droits de la personne de formation, a souligné Mme Qualtrough. Je serai toujours du côté de l’équité salariale et d’une rémunération égale pour tout travail de même valeur. Nos femmes méritent les mêmes possibilités que les hommes, et nous ferons en sorte qu’elles les aient.

La ministre a indiqué avoir discuté avec les dirigeants de Canada Soccer au sujet de l’examen de la gouvernance en cours dans l’organisation et de l’entente provisoire intervenue le 24 juillet, une entente qui laisse les joueuses sur leur faim.

Dans un communiqué diffusé vendredi, les joueuses ont indiqué avoir dû choisir entre notre rémunération et le financement requis pour la tenue de camps d’entraînement et entre une part équitable des revenus générés par nos succès en Coupe du monde et notre engagement pour un salaire et un traitement équitables .

C’est une première étape, a soutenu Mme Qualtrough. Je fais attention, car je sais que des discussions sont toujours en cours. Les joueuses tiennent absolument à un traitement égal, que ce soit pour leur rémunération, les services, les programmes ou les possibilités qui s’offrent à elles. Je constate un engagement de la part de la fédération nationale. Je l’accepte, et je surveillerai la situation.

J’ai confiance que nous y arriverons, mais il faut continuer de travailler. Je suis derrière les joueuses à 110 %.

La milieu de terrain Jessie Fleming a indiqué que la ministre avait évité les enjeux en question lorsqu’elle s’est adressée aux joueuses avant l’entraînement.

Elle n’avait que de bons mots à nous dire, a raconté Fleming. C’était bien d’entendre un message venu de chez nous sur la manière dont nous servons d’inspiration. C’est toujours agréable d’avoir des Canadiens autour de soi quand on est à l’étranger.

La ministre des Sports s’entretiendra avec son homologue australienne Anika Wells lundi avant de se rendre à Canberra mardi pour des rencontres avec l’Institut australien du sport et de la Commission australienne pour l’intégrité du sport.

En matière de sport sécuritaire, Mme Qualtrough a assuré qu’elle était déterminée à rétablir la confiance des Canadiens envers la culture sportive du pays. Elle a toutefois refusé de s’engager à ce qu’une enquête nationale sur le sport soit déclenchée.

Je ne vais pas commenter la nature du processus, s’il y aura une enquête publique ou non, a affirmé Mme Qualtrough. Mais je m’engage absolument à ce qu’un processus formel soit en place pour soutenir les victimes, écouter leur histoire et apprendre le plus de choses possibles afin d’améliorer le système. Je n’ai pas encore reçu ma lettre de mandat de la part du premier ministre, alors il faudra attendre à ce sujet.

Carla Qualtrough a succédé à Pascale St-Onge à titre de ministre des Sports lors du remaniement ministériel de mercredi. Elle avait occupé ce poste une première fois de novembre 2015 à août 2017.