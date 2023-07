MELBOURNE – Le hasard aura fait que le troisième match du Canada à la Coupe du monde féminine de soccer soit prévu trois jours après un rendez-vous à ne pas manquer au Melbourne Cricket Ground : c’est le Friday Night Footy dans l’AFL, le championnat professionnel de ce sport si cher aux gens d’ici, entre deux rivaux historiques, Collingwood et Carlton. Votre représentant de Radio-Canada Sports n’allait pas laisser passer pareille occasion.

Sur la rive est du fleuve Yarra se trouve un remarquable regroupement d’infrastructures sportives. C’est là que le Canada et l’Australie s’affronteront au Mondial, lundi, au stade AAMI Park. En s’y rendant, on peut attraper un torticolis à force de tourner la tête pour toutes les apercevoir.

À notre gauche s’élèvent les différents sites des Internationaux d’Australie de Tennis, ceux qui portent les noms de Rod Laver, Margaret Court et John Cain. À droite, les bureaux, le centre d’entraînement et la boutique du Collingwood Football Club, qu’on surnomme les Magpies, cachent le terrain ovale du parc olympique.

Ouvrir en mode plein écran Collingwood était l'équipe locale, mais les partisans de Carlton étaient venus nombreux au Melbourne Cricket Ground. Photo : Getty Images / Dylan Burns/AFL Photos

Après un court arrêt à ladite boutique pour acheter l’amour de nos enfants à notre retour, nous entendons le son caractéristique des tambours et des cuivres. Un cortège noir et blanc, les couleurs de Collingwood, traverse l’Olympic Boulevard. Nous accélérons le pas, un peu pour profiter de l’animation, un peu pour trouver notre chemin plus facilement.

Les supporteurs de Collingwood entonnent leur hymne en se faufilant dans les allées et les escaliers situés entre les arénas Rod Laver et John Cain.

Les partisans crient

Comme ils le devraient tous

Le championnat c’est du gâteau

Pour le bon vieux Collingwood

Le parcours se rétrécit lorsque nous arrivons à une passerelle qui enjambe les nombreuses voies ferrées qui nous séparent du berceau du cricket. Le Melbourne Cricket Ground est majestueux dans la nuit australienne. L’éclairage lui donne une aura teintée de mauve qui ajoute au mystère pour le néophyte qui s’apprête à découvrir un des monuments du sport mondial – seuls 10 stades sur toute la planète peuvent accueillir davantage de spectateurs.

Ouvrir en mode plein écran Collingwood recevait Carlton vendredi soir à Melbourne. Photo : Getty Images / Michael Willson/AFL Photos

Une fois à l’intérieur de l’enceinte, un partisan de Carlton nous montrera comment reconnaître les différentes tribunes selon le moment de leur construction, en fonction des délimitations visibles. Un de ses amis l’obstine sur les dates exactes, mais pour ça, il y a toujours Internet.

Collingwood est l’équipe locale, mais diantre, beaucoup des 86 785 spectateurs encouragent Carlton. Au moins le tiers du stade, sinon plus. C’est de coutume lorsque deux grands clubs s’affrontent, nous explique un autre supporteur de Carlton. Et ça voyage pour venir encourager son équipe : notre précédent ami, l’historien amateur, était venu de Perth. C’est un aller-retour d’environ huit heures en avion (source : nous).

À quelques minutes du coup d’envoi, après l’excellente Oblivious Cam où un quidam prendra 66 grosses secondes avant de se rendre compte qu’on l’observe sur les écrans géants, on présente officiellement les joueurs de Collingwood. Le numéro 22 s’appelle Steele Sidebottom, et que le diable nous emporte si ce n’est pas le meilleur nom de sportif dont nous avons pris connaissance dans toute notre vie.

Mais les noms qu’on entendra le plus souvent seront ceux de joueurs de Carlton. Charlie Curnow marque six buts à lui seul, c’est-à-dire qu’il bottera à six reprises le ballon entre les deux grands poteaux pour inscrire six points. Un ballon qui passe entre un grand et un petit poteau, à côté, donne un point. C’est ce qu’on appelle un arrière, ou behind . Absolument tout sourit au no 30 des Blues.

On entendra aussi un nom presque franco-ontarien, celui de Jack Martin, qui inscrit trois buts et un arrière, mais qui doit nécessairement être bon sans le ballon.

Nous ne connaissons pas toutes les subtilités du football australien, mais ce n’est pas difficile de comprendre qu’après un départ canon, Collingwood ne fait que subir. Les Magpies semblaient imbattables, eux qui étaient au sommet du tableau. Ils avaient gagné leurs cinq derniers matchs et n’avaient subi que deux défaites dans toute la saison. Dans un des journaux locaux, tous les experts avaient prédit une victoire de Carlton. Tous sauf un personnage fictif nommé Baiser de la mort . Nous vous jurons que c’est vrai.

Ouvrir en mode plein écran Un match de football australien entre deux équipes rivales, Collingwood et Carlton Photo : Getty Images / Darrian Traynor

Mais Carlton est une des équipes en forme du championnat. Ils tentent eux aussi de gagner un sixième match de suite. Ils ont perdu leur premier match de la saison contre Collingwood, ce qui suffirait déjà pour leur donner un goût de revanche, mais ce serait ignorer les événements de la fin de la saison dernière.

Au tout dernier match de la saison 2022, Carlton menait 68-44 au début du quatrième quart et semblait se diriger vers une première participation aux éliminatoires depuis 2013. Mais avec 1 min 45 s à jouer, Jamie Elliott a inscrit le but qui a conclu la remontée des Magpies, vainqueurs par la marque de 75-74.

Ouvrir en mode plein écran Carlton s'est imposé 93-76 contre Collingwood. Photo : Getty Images / Dylan Burns/AFL Photos

Nous avons été dans le top 8 toute la saison, et nous avons éliminés par 0,6 point de pourcentage , déplore encore notre nouvel ami quasi-architecte en faisant référence à l’équivalent du différentiel dans l’AFL.

Les Blues sont absolument déterminés à se venger des Magpies. Ils sont efficaces dans les duels, visiblement premiers sur tous les ballons pour l’apprenti partisan que nous sommes. C’est 66-47 pour Carlton après trois quarts et Collingwood continue de rater occasion par-dessus occasion, avec des buts à première vue faciles qui deviennent des arrières de manière parfaitement inutile.

Le public est joliment engagé dans toutes les actions. Lorsque les partisans se mettent à hurler BAAAAAALLLLLLL quand ils jugent qu’un joueur mis au sol n’essaie pas de se défaire du ballon, comme le veut le règlement, rien ne semble plus purement australien. L’équivalent un rouge dans un classique Lions-Blue Bombers.

Le pointage final est de 93-76. Après la sirène accueillie avec un véritable rugissement d’un côté du stade, c’est l’hymne de Carlton qui se fait entendre.

Avec tous les champions

Qu’on nous envoie

On tiendra notre promesse

Et ils sauront qu’ils ont joué

Contre les fameux bleu marin

Ouvrir en mode plein écran Des partisans réunis au Melbourne Cricket Ground Photo : Getty Images / Darrian Traynor

Le stade a déjà commencé à se vider lorsque les premières mesures retentissent dans les haut-parleurs. Les partisans de Carlton, dont notre archiviste en herbe, chantent leur refrain gaiement.