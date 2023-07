Brandie Wilkerson et Melissa Humana-Paredes accèdent au carré d’as à Montréal

Brandie Wilkerson et Melissa Humana-Paredes ont accédé aux demi-finales de l’arrêt montréalais du World Beach Pro Tour, samedi soir. Le duo canadien a vaincu la paire américaine, composée de Kristen Nuss et Taryn Kloth, pour mériter sa place dans le carré d’as.

Wilkerson et Humana-Paredes ont d’abord remporté la première manche 21-15, avant de concéder la deuxième 21-14. Les Canadiens ont ensuite eu le dessus 15-8 lors de l’engagement ultime.

Plus tôt dans la journée, Wilkerson et Humana-Paredes ont vaincu les Américaines Kelly Cheng et Sara Hughes en trois manches de 21-19, 19-21 et 17-15.

On a joué contre elles si souvent, elles nous connaissent bien, on les connaît bien. En deuxième manche, on a manqué un peu de communication, mais je suis très fière de la façon qu’on a rebondi en troisième manche , a analysé Humana-Paredes après la rencontre.

L’énergie de la foule ici est irréelle , a lancé pour sa part Wilkerson. C’est très spécial d’être ici. On aime jouer contre les meilleures au monde. C’était un match difficile, elles (les Américaines) ont vraiment tiré le meilleur de nous.

La foule est incroyable. Je l’ai répété toute la semaine. Je veux que ça continue.

L’autre tandem canadien en action, constitué de Sarah Pavan et de sa nouvelle partenaire Moly McBain, s’est incliné en huitièmes de finale face aux Brésiliennes Agatha Bednarczuk et Rebecca Cavalcanti.

Ouvrir en mode plein écran Sarah Pavan Photo : Radio-Canada Sports

Dimanche, lors des demi-finales et des finales à la plage du parc Jean-Drapeau, Wilkerson et Humana-Paredes trouveront d’abord sur leur chemin les Chinoises Chen Xue and Xinyi Xia.

On n’a pas souvent joué souvent contre elles. Les choses se passent très bien pour elles en ce moment, c’est une de leur meilleure performance. Ce sera une bataille, il y aura de l’adaptation et des apprentissages. On devra terminer le travail , a analysé Wilkerson.

Radio-Canada Sports webdiffuse la compétition. Pour en savoir plus, consultez notre horaire de diffusions.

Les seuls représentants de l’unifolié chez les hommes, Sam Schachter et Daniel Dearing, ont été éliminés dès vendredi soir à l’issue de la phase de groupes.

C’est la première fois que Montréal accueille une compétition internationale de volleyball de plage. L’événement regroupe les 16 meilleurs duos (hommes et femmes) de la planète.