Des Alouettes reposées ont le viseur sur les Stampeders

À domicile, fortes d’une semaine de repos, les Alouettes de Montréal bénéficient de circonstances propices pour leur match de dimanche face aux Stampeders de Calgary. La troupe de Jason Maas tentera d’obtenir un premier gain depuis le 23 juin.

Depuis cette victoire sans équivoque de 38-12 acquise au détriment des Tiger-Cats de Hamilton, les Alouettes ont subi trois défaites d’affilée. Le week-end dernier, ils étaient la seule formation de la LCF à ne pas être en action. Deux semaines après leur dernière rencontre, l’équipe est prête à attaquer son prochain défi.

Les semaines de repos sont nécessaires à notre ligue, a soutenu Maas. Nous avons des petits alignements et des calendriers chargés. Les gars sont maintenant reposés et j’aime comment nous avons travaillé lors de la dernière semaine.

Cette plus longue période d’inaction est aussi l’occasion pour le personnel d’entraîneurs de dresser un bilan du début de saison. Les ennuis concernant la protection du quart et le jeu au sol détonnent. Les Alouettes ont accordé 26 sacs du quart en cinq matchs, le plus haut total à travers toure la ligue. Les Montréalais se classent aussi au huitième et avant-dernier rang du circuit au chapitre des verges au sol (83,8/matchs). Les principaux intéressés garantissent néanmoins qu’il y a du progrès.

[La semaine de repos] est importante pour revoir les bandes vidéo et voir de quoi ont découlé nos pressions, a expliqué l’entraîneur de la ligne offensive, Luc Brodeur-Jourdain. Il y a une progression depuis le début de la saison. Ç’a commencé en dents de scie, mais ça s’améliore de semaine en semaine. Contre Toronto, nous avons accordé quatre sacs, mais tous sur des actions de jeu au sol.

Offensivement, nous essayons d’améliorer notre communication et bâtir notre chimie. Lorsque tout sera mis ensemble, ce sera explosif , a ajouté le garde Kristian Matte.

L’occasion est belle pour les Alouettes de concrétiser ces progrès contre une équipe qui a perdu quatre de ses six rencontres cette saison. S’ils continuent à ce rythme, les Stampeders pourraient conclure la saison avec une fiche perdante pour une première fois depuis 2007. Mais du côté des Moineaux, pas question de négliger l’adversaire.

Un mot lorsque je pense aux Stampeders : discipline, a indiqué Maas. Ils sont l’une des équipes les plus disciplinées dans la ligue depuis des années. Les gars sont préparés. Le plan de match est respecté et les joueurs savent quoi faire […] Ils seront difficiles à affronter. Ils ont un bon quart-arrière et ils ne sont jamais hors d’un match. Ils n’abandonnent jamais. Il faudra être prêts à travailler pendant 60 minutes.

Le quart-arrière auquel l’instructeur fait référence est Jake Maier. Le natif de Californie a obtenu 450 verges par la voie des airs et quatre passes de touché dans la défaite des siens face au Rouge et Noir d’Ottawa.

Il est l’un de ces gars. […] Le moment n’est jamais trop grand pour lui. Il est constant et réussit toujours à faire le travail , a vanté Maas.

Pour le limiter, les Alouettes pourront compter une première fois sur les services du joueur de ligne défensive Shawn Lemon, mis sous contrat par l’équipe lundi. Avec les Stampeders en 2022, Lemon s’est classé au 2e rang de la LCF avec 14 sacs du quart. Brodeur-Jourdain, qui a affronté Lemon à quelques reprises lors de sa carrière de joueur, n’a pas tari d’éloges envers le nouveau venu.