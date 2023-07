La semaine agréablement surprenante de Gabrielle Simoneau

La glace est brisée pour la Québécoise Gabrielle Simoneau au sein du Crankworx World Tour, circuit de vélo de montagne dont les événements se déroulent aux quatre coins du globe. Elle a terminé sa première semaine de compétition en prenant le 2e rang de l’épreuve de Dual Slalom à Whistler, jeudi.

Le Dual Slalom présente des vagues de deux cyclistes qui doivent compléter un bref parcours. La plus rapide passe au tour suivant, jusqu’en finale. Simoneau s’est rendu à l’étape ultime de la catégorie sénior féminine avant de s’incliner face à l’Australienne Kaytlyn Fay. Deux jours plus tôt, elle avait pris la 6e position de l’Air Downhill, une descente individuelle plus longue en pleine forêt.

Je suis venue ici en me disant que ç’allait être une expérience, puis que j’allais m’améliorer et me comparer à de la compétition relevée. […] J’étais un peu intimidée en début de semaine, mais je suis finalement vraiment contente de la manière dont ça s’est déroulé , a-t-elle mentionné en entrevue avec Radio-Canada Sports.

Si l’athlète native de Stoneham tempérait les attentes de la sorte, c’est parce qu’elle faisait face à des compétitrices américaines, australiennes et canadiennes qui sont des habituées des grands événements. Certaines d’entre elles sont commanditées et consacrent une grande partie de leur temps au vélo de montagne.

Simoneau, elle, ne dispose pas des mêmes ressources. Elle est allée à Whistler à ses frais et pratique le vélo de montagne en marge de son emploi en marketing. Sa porte d’entrée vers le Crankworx World Tour a été sa prestation à l’étape québécoise de la Crankworx Summer Series, à la Vallée Bras du Nord de Saint-Raymond-de-Portneuf. Les inscriptions à cet événement étaient ouvertes à tous et Simoneau a décidé de se prêter au jeu.

Je m’étais inscrite pour le plaisir en me disant ‘’c’est chez moi, je vais aller voir ce que ça donne’’. Je m’étais finalement qualifiée dans les deux disciplines [pour l’événement de Whistler] , a-t-elle raconté.

Ouvrir en mode plein écran Gabrielle Simoneau Photo : Courtoisie Tribu Expérientiel / ETIENNE DIONNE

Au début du mois de juillet, à Horseshoe en Ontario, elle s’est classée au 2e rang de chaque épreuve contre des rivales d’autres pays. Une bonne dose de motivation avant de s’envoler vers la Colombie-Britannique, dit-elle.

Mais la confiance a laissé place à la nervosité lorsqu’elle a chuté à sa première descente d'entraînement, jeudi. Sur ses gardes en début de qualifications, son chrono l’a incitée à augmenter la cadence jusqu’en finale.

J’étais à seulement une seconde de la première position. Je savais que je pouvais maintenant ouvrir le gaz pour me rapprocher, a indiqué Simoneau. Je me suis qualifiée deuxième sans être à mon meilleur. Je pouvais donc bien faire par la suite.

Sa 2e position de jeudi était sa quatrième sur le circuit, World Tour et Summer Series combinés. Même si Simoneau se réjouit de sa semaine dans l’Ouest canadien, elle reste sur son appétit.

J’ai hâte de monter sur la première marche du podium, que ce soit sur le World Tour ou lors d’une compétition locale, a-t-elle avoué. La médaille d’or, elle me travaille!

Au Québec, peut-être? Simoneau n’a pas encore confirmé sa participation à l’édition 2023 de l’événement local de la Summer Series. Si son horaire lui permet, elle y sera. Elle pourrait avoir l’occasion d’obtenir son billet pour Whistler l’an prochain.

D’ici là, l’athlète de 24 ans attendra des nouvelles de l’organisation, à savoir si ses résultats obtenus lors de la dernière semaine lui ouvriront les portes d’autres événements.

Un parcours improbable pour quelqu’un qui, il y a moins de 10 ans, peinait à suivre ses amis du club cycliste.