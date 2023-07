Les monoplaces de l’Académie F1 aux couleurs de la F1 en 2024

En 2024, des monoplaces du championnat de l'Académie F1 seront aux couleurs des équipes de F1. Les deux championnats l'ont confirmé samedi.

La F1 continue son travail pour donner plus de visibilité au championnat de l'Académie F1, réservé aux femmes pilotes.

La FIA a créé en 2023 l'Académie F1 que la F1 soutient financièrement.

En 2024, on verra en piste plusieurs monoplaces de type F4 de l'Académie avec des livrées identiques à celles des monoplaces F1.

En effet, une des trois pilotes des équipes de l'Académie F1 et sa monoplace rouleront aux couleurs d'une équipe F1.

Rappelons que l'Académie F1 fait rouler cinq équipes et quinze monoplaces au total, soit trois voitures par équipe: ART Grand Prix, Campos Racing, MP Motorsport, Prema Racing et Rodin Carlin (dont fait partie la Canadienne Megan Gilkes).

La Britannique Abbi Pulling, soutenue par l'équipe Alpine Renault, dans sa monoplace de l'équipe Rodin Carlin. Photo : F1 Academy

Les pilotes désignées seront choisies ultérieurement par les équipes de F1. Mais déjà, on peut croire que chez Rodin Carlin, ce sera la Britannique Abbi Pulling qui représente déjà l'équipe F1 Alpine Renault.

Voir les livrées de nos équipes de F1 sur les monoplaces de l'Académie F1 sera vraiment intéressant, a expliqué Stefano Domenicali, président du groupe Formula One. Ça fait partie de nos objectifs communs. Je rappelle qu'en 2024, les courses de l'Académie F1 feront partie de nos week-ends de course pour donner encore plus de visibilité aux femmes pilotes.

Le championnat de l'Académie F1 est au Castellet ce week-end, dans le sud de la France, pour l'avant-dernier rendez-vous de sa saison inaugurale, et y présente trois courses.

Megan Gilkes sur le circuit de Monza Photo : F1 Academy

Abbi Pulling a obtenu samedi la pole position de la première des trois courses. Elle a fini au deuxième rang de la seconde séance de qualification (pour la grille de départ de la troisième course). Sa coéquipière chez Rodin Carlin, la Canadienne Megan Gilkes, a réussi le 9e temps.

L'Ontarienne est 13e au classement du championnat. Gilkes est aussi ingénieure en soutien à l'équipe de course au sein de l'équipe F1 Aston Martin.

Le dernier rendez-vous de la saison de l'Académie F1 aura lieu à Austin au Texas du 19 au 21 octobre, en soutien au week-end du Grand Prix des États-Unis de F1.