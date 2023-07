À Max Verstappen la course sprint à Spa, Lance Stroll 11e

Red Bull a bien joué ses cartes au début de la course sprint, alors que la pluie a modifié les scénarios prévus. Max Verstappen a remporté la course sprint, raccourcie à 11 tours.

En raison d'une averse juste avant le départ, la direction de course a réduit la distance de la course sprint à 11 tours, et a exigé que la voiture de sécurité sorte et roule devant les monoplaces pour évacuer le maximum d'eau possible pendant quatre tours.

Les pneus pour forte pluie (bande bleue) n'étant plus nécessaires, les équipes ont fait entrer leurs pilotes pour chausser des pneus intermédiaires dès la fin du premier tour. Red Bull a d'abord fait entrer Sergio Pérez.

Max Verstappen a été patient, devant attendre un tour pour entrer aux puits et chausser ses pneus intermédiaires. Il a alors laissé la première place à Oscar Piastri (McLaren) qui était entré aux puits au tour précédent.

Oscar Piastri devant Max Verstappen à Spa durant la course sprint Photo : Getty Images / JOHN THYS

Nous avons perdu une position au début, mais nous savions que nous étions rapides, a dit Verstappen. C'était plus prudent de ne pas rentrer, donc ça ne m'a pas dérangé de rester en piste.

L'Australien avait bâti une avance de 4 secondes en tête quand la sortie de piste de Fernando Alonso au troisième tour, une rare erreur de sa part, a obligé la direction de course à faire sortir la voiture de sécurité.

Une rare erreur de Fernando Alonso, à Spa Photo : TSN / Formula One

À la relance au sixième tour, Verstappen a dépassé Piastri et a fait cavalier seul en tête jusqu'à l'arrivée. Piastri a fini deuxième et Pierre Gasly (Alpine-Renault) a terminé au 3e rang.

Nous avons fait de notre mieux, a réagi Piastri. Nous avons mené quelques tours, mais nous n'avons pas fait le poids face à Max. Cela dit, je me sens de plus en plus à l'aise dans la voiture, qui réagit nettement mieux qu'en début de saison.

La troisième place de Gasly offre à Alpine une bouffée d'air après les doubles abandons de l'équipe tricolore dans les deux derniers week-ends de course.

Les pilotes Ferrari, l'Espagnol Carlos Sainz et le Monégasque Charles Leclerc, ont complété le top 5 de la course.

Lance Stroll a fini 11e.

