Max Verstappen en pole de la course sprint à Spa, Lance Stroll 14e

Max Verstappen (Red Bull) partira de la position de tête de la course sprint en Belgique, samedi, après avoir réalisé sur une piste qui s'asséchait le meilleur temps de la courte séance de qualification.

Dans la fraîcheur des Ardennes, à peine 18 degrés, Verstappen a enregistré le meilleur chrono, mais il aura avec lui sur la première ligne de la grille l'Australien Oscar Piastri (McLaren), qui n'a cédé que 11 millièmes de seconde au Néerlandais.

Les pilotes Ferrari Carlos Sainz, 3e, et Charles Leclerc, 4e, partiront de la deuxième ligne de la grille de la course sprint.

Aston Martin souffre

Le Québécois Lance Stroll a détruit sa monoplace en Q2 de la séance, alors qu'il tentait de rouler en pneus lisses sur une piste encore mouillée, et partira de la 14e place sur la grille.

Ouvrir en mode plein écran Lance Stroll sort indemne de son accident, samedi à Spa, en qualification de la course sprint. Photo : Getty Images / Dan Mullan

Et comme un malheur n'arrive jamais seul, Fernando Alonso a dû se contenter du 15e temps. Il n'a pas eu le temps d'établir un chrono à cause de l'accident de son coéquipier, ce qui a obligé la direction de course à sortir le drapeau rouge.

La courte séance de qualificaiton avait commencé après un délai de 35 minutes en raison des averses qui se sont abattues sur le circuit.

La course sprint commencera donc à 11h05 (HAE), et non à 10h30 comme prévu.

Le GP de Belgique est la troisième manche de l'année à proposer un format sprint, après l'Azerbaïdjan et l'Autriche.

Résultats de la séance de la séance de qualification de la course sprint: