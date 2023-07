Pas de temps pour les mathématiques, le Canada veut simplement gagner

MELBOURNE – Les Canadiennes ont leur destin en main.

Compte tenu de la physionomie du groupe B qui s’est embrouillée avec la victoire nigériane contre l’Australie jeudi (voir encadré), les Rouges se permettront sans doute de réduire le scénario à sa plus simple expression : si elles ne perdent pas contre les Matildas lundi, elles sont qualifiées pour le tour éliminatoire.

La pelouse du stade AAMI Park n’est pas l’endroit pour réaliser des opérations mathématiques avancées – on n’a pas vérifié si c’était le site de l’expo-sciences locale, remarquez. Sur le plan comptable, les Canadiennes n’ont qu’à faire ce qu’elles font depuis le 21 juillet : ne pas perdre. Mais à quoi bon penser aux chiffres quand il y a une Coupe du monde à gagner?

Nous ne sommes pas du genre à nous contenter du minimum, a soutenu l’attaquante Cloé Lacasse. Nous n’allons pas aborder le match pour aller chercher un résultat nul. Nous voulons les trois points et la victoire. Nous voulons être 1res du groupe.

Scénarios Le Canada gagne ou fait match nul contre l’Australie : le Canada est qualifié Le Canada perd contre l’Australie : le Canada est qualifié pourvu que le Nigeria perde et que le Canada ait l’avantage au bris d’égalité* Le Canada gagne le groupe si : Le Canada gagne ou fait match nul et le Nigeria perd

et le Nigeria Le Canada gagne et le Nigeria fait match nul ou perd

et le Nigeria Le Canada et le Nigeria gagnent, mais le Canada a l’avantage au bris d’égalité* * Bris d’égalité applicables au Canada et au Nigeria Différence de buts (NGR et CAN +1) Plus grand nombre de buts marqués (NGR 3, CAN 2) Points disciplinaires (CAN -4, NGR -7) Tirage au sort

La sélectionneuse Bev Priestman avait indiqué que la victoire canadienne à Perth, devant une foule pro-irlandaise endiablée, servirait de répétition pour son équipe avant Melbourne. Elle ne croyait pas si bien dire.

Publicité

Les Australiennes se présenteront devant les Canadiennes avec la même obligation de résultat que les Irlandaises il y a quelques jours. Elles doivent éviter la défaite pour rester dans la compétition. Idéalement, ce sont trois points que les Matildas iraient chercher, puisqu’elles auront besoin d’un peu d’aide de l’Irlande si elles n’arrivent qu’à faire match nul avec les championnes olympiques.

La pression est forte – même si Julia Grosso a martelé samedi qu’elle était la même pour les deux équipes. Lorsque le Nigeria menait 3-1 contre l’Australie, jeudi, un petit groupe de partisans parmi ceux réunis au Federation Square de Melbourne s’est mis à chanter que leur équipe était nulle à vous savez quoi – un brin anecdotique, direz-vous, mais s’il fallait que de tels casse-pieds entraînent le reste du public à retourner contre ses favorites lundi…

Le lendemain du match, il fallait éviter les journaux locaux comme lecture matinale dans le camp australien. Le Herald Sun, par exemple, parlait de coup de pied dans le ventre , d’une trop forte pression et de grande souffrance pour les Matildas, dont la Coupe du monde risque de virer au cauchemar . Ce n’est pas fondamentalement inexact, mais peut-être est-ce fort de café.

Quelque 24 heures plus tard, dans l’après-match du classique Collingwood-Carlton au football australien à la télévision nationale, les commentateurs ont rapidement discuté du choc Canada-Australie à venir, essentiellement pour dire qu’ils n’y croyaient plus vraiment.

Le retour possible de Sam Kerr redonnera-t-il espoir à tout ce beau monde? L’attaquante australienne, absente des deux premiers matchs de son pays en raison d’une blessure à un mollet, a affirmé samedi qu’elle serait à la disposition de son équipe.

Publicité

Le plan, a soutenu Kerr, a toujours été de rater ces deux matchs et de réévaluer la situation ensuite. Mais nous avons tous un plan jusqu’à ce qu’on nous frappe en pleine poire, a déjà dit le philosophe Tyson, et c’est un peu ce qui arrive aux Matildas.

Cela dit, Bev Priestman n’a-t-elle pas admis qu’elle aurait tout fait pour que Jessie Fleming ne joue pas contre le Nigeria, 24 heures après avoir dit qu’elle pourrait être sur le terrain? Essaie-t-on de jouer dans la tête des Canadiennes ici?

Il y a toujours un peu de ce jeu dans un tournoi comme ça, a souligné Lacasse. Sam est une grande compétitrice. Elle est en Australie. Elle veut jouer dans son pays et représenter son pays comme toutes les joueuses ici. On ne pense pas trop à cette situation.

L’arrière centrale Shelina Zadorsky a croisé Kerr lorsqu’elle jouait au Glory de Perth. Elle se souvient d’une personne avec un grand sens de l’humour – peut-être au point de dire en conférence de presse qu’elle est prête à jouer quand elle ne l’est pas, mais on n’a pas eu le temps de le lui demander – et, surtout, d’une buteuse incroyable .

Mais au bout du compte, a rappelé Zadorsky, nous sommes ici pour nous concentrer sur le Canada, sur nos propres performances, sur ce que nous pouvons faire pour poursuivre notre tournoi.

Ne pas perdre, bref. Mais surtout essayer de gagner.

En rafale

Les joueuses s’en sont essentiellement tenues à des variations polies du classique pas de commentaire lorsque le sujet de cette entente provisoire avec Canada Soccer a été abordé, samedi. Seule Shelina Zadorsky en a quelque peu dévié, tout en restant bien prudente – avec raison.

Je reste concentrée sur les matchs et les résultats. J’ai appris à ne pas diluer ma concentration entre différentes choses. Comme athlète, je dois vraiment me concentrer sur ce qui me met dans les meilleures dispositions pour aider l’équipe. Je n’ai pas vraiment de commentaire là-dessus, mais je remercie notre groupe de leaders pour son travail.

Pas de nouvelles concernant l’état de santé de Christine Sinclair, qui boitait après la victoire canadienne contre l’Irlande, ou de Kadeisha Buchanan, qui n’a joué que 45 minutes avant de céder sa place à Zadorsky. Bev Priestman est cependant attendue en conférence de presse dimanche.