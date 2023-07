Camryn Rogers assure sa place pour Paris, De Grasse rate la finale du 100 m

La lanceuse de marteau Camryn Rogers a assuré sa place pour les Jeux olympiques de Paris en décrochant vendredi le titre de championne canadienne aux Championnats nationaux de Langley, en Colombie-Britannique.

Déjà assurée de sa place aux mondiaux d'athlétisme de Budapest le mois prochain, la vice-championne du monde du lancer de marteau s'est emparé du titre canadien grâce à une projection de 77,43 mètres.

C'est la deuxième meilleure performance de Rogers cette saison. Elle avait réussi un lancer de 78,62 mètres en mai, au Grand Prix d'athlétisme de Los Angeles. En juin, l'athlète de Richmond, en Colombie-Britannique avait décroché la médaille d’argent à Turku, en Finlande, dans le cadre du World Continental Tour, avec un lancer de 76,21 mètres.

L'année dernière, à sa première participation à des mondiaux, la Canadienne était devenue vice-championne du lancer du marteau avec un lancer de 75,52 mètres.

Il y a deux ans, aux JO de Tokyo, Rogers avait fini au cinquième rang.

À lire aussi : Camryn Rogers poursuit sa saison de rêve au lancer du marteau

De Grasse rate la finale du 100 m

Coup de théâtre au 100 mètres masculin : Andre De Grasse, sextuple médaillé olympique, a été éliminé en demi-finales de l'épreuve aux Championnats canadiens d'athlétisme, à Langley.

Ennuyé par des blessures depuis le début de la saison, De Grasse a terminé au troisième rang de la première vague avec un temps de 10,21 secondes, un chrono similaire à ses trois autres courses de la saison. Il s'agissait du 9e temps des qualifications, qui impliquaient 24 sprinteurs.

Ouvrir en mode plein écran Andre De Grasse Photo : Getty Images / Carmen Mandato

De Grasse n'est pas encore qualifié pour les mondiaux qui se mettront en branle en Hongrie dans trois semaines et sa présence semble de plus en plus incertaine.

Publicité

Aaron Brown a gagné la troisième vague en 10,15 s, mais c'est Brendon Rodney, avec un chrono de 10,00 s, qui a été le plus rapide.

La finale est prévue à 22 h 50 (HAE).

De Grasse, Brown, Blake et Rodney recevront d'ailleurs leur médaille d'argent des Jeux olympiques de Tokyo samedi, lors d'une cérémonie de réattribution des médailles.

Le groupe avait à l'origine gagné la médaille de bronze au relais 4x100 mètres masculin il y a deux ans, au Japon.

Cependant, une mise à niveau officielle est survenue en mai 2022, à la suite de la disqualification de l'équipe britannique en raison d'une infraction de dopage par le membre de l'équipe CJ Ujah.

Plus de détails suivront.