La suspension d’Olga Kharlan levée par la Fédération internationale d’escrime

La suspension de l'Ukrainienne Olga Kharlan, disqualifiée des mondiaux pour ne pas avoir serré la main de son adversaire russe, a été levée, a annoncé vendredi la Fédération internationale d'escrime (FIE).

Cette décision lui permettra donc de disputer l'épreuve par équipe à partir de samedi.

La FIE a par ailleurs amendé son règlement qui n'oblige plus désormais à échanger une poignée de main avec son adversaire, a indiqué Bruno Gares, membre du Comité exécutif de la FIE, lors d'une conférence de presse.

La suspension de la quadruple championne du monde et meilleure Ukrainienne pour toute la compétition nuisait franchement aux chances de son pays dans l'épreuve par équipe, où les points comptent double dans la course à la qualification olympique.

Le président de la FIE par intérim, Emmanuel Katsiadakis, cité dans un communiqué, explique que la levée de la suspension a été décidée après consultation avec le Comité international olympique (CIO).

Pour son cas individuel, l' exception unique faite par le CIO et annoncée par son président Thomas Bach en personne dans une lettre assurait déjà une place pour les JO de 2024 à l'Ukrainienne. Signe que sa disqualification a étonné jusqu'au sommet du mouvement olympique, présidée par l'ancien sabreur.

Dans la foulée de la décision de la disqualification d'Olga Kharlan, le CIO avait d'ailleurs appelé à faire preuve de sensibilité à l'égard des sportifs ukrainiens, se disant bien conscient des tiraillements intérieurs auxquels les athlètes peuvent être en proie en raison de l'agression dont est victime leur pays .

Une réaction qui a ulcéré le chef du Comité olympique russe, Stanislav Pozdniakov, jugeant que le mouvement olympique se révèle agir dans l'intérêt de l'Ukraine.

La FIE , en modifiant son règlement, s'adapte à une situation qu'elle n'avait pas anticipée. La veille, le match entre les sabreuses Olga Kharlan et Anna Smirnova, concourant sous le statut d' athlète individuelle neutre , était le premier entre une représentante de l'Ukraine et une Russe en escrime depuis l'invasion du pays par son voisin, il y a près d'un an et demi.

Un événement rendu possible par un revirement du gouvernement ukrainien, qui n'autorise que depuis mercredi les athlètes d'une délégation officielle ukrainienne à s'aligner dans des compétitions où figurent des Russes ou Bélarusses, à condition qu'ils soient inscrits sous bannière neutre.

Plutôt que de serrer la main à son adversaire après l'avoir dominée 15-7, Olga Kharlan avait présenté son sabre pour que s'entrechoquent les lames, geste qui avait cours dans les salles d'armes au plus fort de la pandémie de COVID-19.