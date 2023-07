Max Verstappen pénalisé, Charles Leclerc en pole en Belgique

Charles Leclerc n'en demandait pas tant. Il s'est hissé au chrono sur la première ligne de la grille de départ, avec Max Verstappen, mais le Néerlandais a été pénalisé d'un recul sur la grille pour l'installation d'une cinquième boîte de vitesses neuve au-delà du quota de quatre autorisé.

Verstappen doit reculer de cinq places, soit de la première à la troisième ligne, car il a été le plus rapide de la séance qui avait été décalée de 10 minutes.

Le champion du monde ne partira que de la sixième place. Cela dit, dans son dernier tour chrono en qualification, il a devancé Leclerc de... 8 dixièmes de seconde. Un gouffre.

Max Verstappen a été le plus rapide, mais il ne partira pas de la pole position. Photo : Getty Images / Mark Thompson

Son retard au départ de la course de dimanche ne devrait pas l'empêcher de se battre pour la victoire.

Je sais que je vais reculer sur la grille, mais aujourd'hui, il s'agissait surtout de se sentir en confiance, nous savons que la voiture est rapide, a expliqué Verstappen. L'année dernière, j'avais écopé de plus de pénalités (15 places au total), et nous avons quand même gagné la course, donc c'est l'objectif.

En 2022, Verstappen s'était en effet imposé à Spa depuis une lointaine 14e place sur la grille, en raison d'un changement de moteur au-delà du quota autorisé et d'un élément de la boîte de vitesses non autorisé.

La séance de qualification de samedi a été disputée par grand beau temps, mais sur une piste qui s'asséchait après la pluie battante de la matinée. Les pilotes n'ont pas hésité à y aller à fond sur la bande d'asphalte sèche du circuit. Un véritable travail d'équilibriste.

Fernando Alonso est à fond dans le Raidillon, sur une piste encore humide. Photo : Getty Images / Dan Mullan

Le Québécois Lance Stroll est passé en Q3, après avoir réalisé le deuxième temps à la fin de Q2. Il partira finalement de la 10e place sur la grille de la course de dimanche, à l'extérieur de la cinquième ligne occupée aussi par son coéquipier Fernando Alonso (9e).

La pénalité à Max Verstappen ne s'appliquera pas samedi, dans cette journée consacrée au sprint.

Les pilotes prendront la piste à 8 h (HAE) pour une deuxième séance de qualification (appelée Sprint Shootout ), sur le même modèle que celle du vendredi, mais plus courte.

Elle déterminera l'ordre de départ de la course sprint disputée plus tard dans la journée, à 10 h 30 (HAE).

