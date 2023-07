Suite et fin de la phase de groupe au parc Jean-Drapeau

La journée de vendredi de l’étape montréalaise du Beach Pro Tour, en volleyball de plage, verra la conclusion de la phase de groupe menant à la phase éliminatoire, tant chez les femmes que chez les hommes.

Deux des trois duos canadiens tenteront de renverser la situation dans laquelle ils se retrouvent au lendemain des revers subis en soirée jeudi.

Webdiffusion : Suivez l'action en direct l'action qui se déroule sur le court central et sur le court no 2.

Ainsi, à compter de 14 h 30 (HAE) dans le groupe D chez les messieurs, Daniel Dearing et Samuel Schachter (0-1) affronteront la paire brésilienne formée de Pedro Solberg et Guto (0-1). Les Canadiens seront de retour sur le central à 19 h pour conclure leur phase préliminaire face aux Qataris Cherif Younousse et Ahmed Tijan (1-0).

À 15 h 30, dans le groupe C chez les dames, Sarah Pavan et Molly McBain (1-0) ont rendez-vous avec les Américaines Julia Scoles et Betsy Flint, puis à 20 h avec une autre formation des États-Unis en Sarah Sponcil et Terese Cannon.

Enfin, toujours chez les femmes, à 16 h 30, dans le groupe D, Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson (0-1), 4es têtes de série, se mesureront aux Australiennes Mariafe Artacho et Taliqua Clancy pour tenter de rester dans la course, avant d’en découdre avec les Suisses Esmée Böbner et Zoe Verge-Depre dans le dernier face-à-face de la journée, à 21 h.