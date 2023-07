Dans un communiqué publié vendredi matin, les joueuses de l’équipe nationale ont annoncé qu'une entente financière était intervenue avec Canada Soccer, tout en exprimant leur déception.

Selon le message, l'entente comprendrait les sommes qu’elles toucheront au terme de la présente Coupe du monde, qui se déroule en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Soccer Canada n’a encore rien laissé filtrer au sujet de l’accord. CBC a tenté de joindre l'organisation pour obtenir plus d'informations.

Sans entrer dans les détails, les joueuses affirment que l’accord garantit l’équité avec leurs confrères de la sélection masculine tout en respectant les limites financières de leur fédération.

Dans la publication parue sur les réseaux sociaux, elles font toutefois part d’un important bémol et se disent déçues que l’entente ne couvre pas un éventail plus complet .

Nous avons été contraintes de choisir entre notre rémunération et le financement requis pour la tenue de camps d’entraînement. Nous avons eu à choisir entre une part équitable des revenus générés par nos succès en Coupe du monde et notre engagement pour un salaire et un traitement équitables. Nous ne devrions pas avoir à choisir.

Ce n'est pas fini, peut-on lire en conclusion. Nous et l'équipe nationale masculine demeurons engagés à trouver une solution à long terme qui procurera un traitement juste et équitable à nos équipes nationales et des investissements futurs dans le soccer canadien. Mais pour l'instant, notre équipe veut porter son entière attention au soccer.

Les championnes olympiques en titre disputeront leur dernier match de la phase de groupe de la Coupe du monde lundi, contre les Australiennes.

Une victoire ou un match nul leur donnera accès au premier tour éliminatoire.