Kim Clavel, une grosse année après son titre mondial

Le temps file, les souvenirs et les images restent. Pour la boxeuse Kim Clavel, la conquête de la ceinture du WBC des mi-mouches la fait encore vibrer et la guide vers la reconquête d’un sommet mondial.

Le 29 juillet 2022 restera à jamais gravé dans la mémoire de Clavel. Pour l’accomplissement oui, mais surtout pour l’aboutissement de 15 ans de travail acharné et de sacrifices pour enfin réaliser l’exploit de devenir championne du monde.

Pour moi, ce combat, c’est de la fierté. C’est 15 ans de décisions, comme celle de déménager à Montréal, de prendre une année sabbatique pour boxer, de gérer la pandémie , s’est-elle d’abord souvenue.

Elle est consciente d’avoir beaucoup grandi en peu de temps pendant l’année précédant sa conquête d’une ceinture mondiale par l’entremise de son combat à Las Vegas, de celui du stade du parc Jarry, de sa participation à l’émission Big Brother Célébrités.

Revivre ses émotions

Kim Clavel ne s’en cache pas, elle ressent toujours des frissons et verse une petite larme chaque fois qu’elle a l’occasion de revoir la vidéo de son duel contre Yesenia Gomez.

Danielle (Bouchard), son visage quand j’ai gagné. Stéphan (Larouche), Alexandra (Croft) et Yvon (Michel)… Ces gens-là sont dans l’ombre, mais sur le ring, on était tellement heureux. Tout le monde se serrait dans les bras. Tout le monde était fier. C’était une grande performance. Je n’oublierai jamais ce moment.

Pour Clavel, c’est surtout l’intensité et la force des premières fois qui s’inscrivent en elle. Même si elle parvient à mettre la main sur les titres de l' IBF et de la WBO le 7 octobre, à Laval, dans son cœur, rien n’égalera le sentiment que lui a procuré sa première ceinture mondiale.

Pour elle, il en va de même pour toutes ses premières fois : sa première victoire aux Gants dorés, son premier titre aux Championnats canadiens et cet instant où elle a enfilé l’uniforme de l’équipe nationale.

Une autre grosse année

Le train Clavel ou la Ferrari Clavel, comme son clan aime bien l’appeler, a poursuivi sur le même rythme d’enfer au cours des 12 mois qui se sont écoulés depuis sa victoire contre Gomez.

Son titre de championne du monde, elle ne l’a eu en sa possession qu’un peu moins de six mois avant de le perdre dans un duel d’unification face à Jessica Nery Plata.

Après un voyage de ressourcement au Costa Rica et au Panama qui l’a conduite jusqu’entre les murs de la résidence de Roberto Duran, Clavel est remontée dans le ring de la Place Bell, en mai, pour décrocher les ceintures mineures de la WBO Intercontinentale et du WBC Internationale.

C’est ainsi que les portes se sont ouvertes pour le rendez-vous du 7 octobre contre l’Argentine Evelin Nazarena Bermudez (18-1-1, 6 K.-O.) et la possibilité de mettre la main sur les titres de l' IBF et de la WBO .

Ç’a été un dur combat contre Reyes, peut-être la plus dure cogneuse que j’ai affrontée. Une coupure sous l’œil, le sang dans les yeux au 8e round... Un combat difficile parce que je voulais retourner en championnat du monde , s’est rappelé Clavel (17-1, 3 K.-O.).

Cela signifie que, peu importe le résultat, celle-ci aura livré trois combats de championnat du monde à ses quatre dernières sorties.

Quand je regarde ça aujourd’hui, je me dis que c’est grandiose, que c’est gros tout ça. Je ne réalise pas que ça s’est passé en un an. On dirait que ça fait quatre ans. Ç’a été un grand combat d’apprentissage dans ma gestion de la pression , a souligné la jeune femme de 32 ans.

Je me sens comme une humoriste qui rode son spectacle depuis un an. Je me sens bien rodée. C’est comme ça que je me sens avant d’aller affronter Evelin Bermudez.

Clavel dit avoir déjà en tête l’image de la Place Bell, de la porte par où elle va rentrer. Elle sait à quoi ressemble son vestiaire ou comment fonctionnent la vente de billets et les conférences de presse promotionnelles.

Ouvrir en mode plein écran Kim Clavel en pleine préparation pour réaliser son objectif ultime de devenir championne unifiée. Photo : Courtoisie Kim Clavel - Facebook

Motivation et crainte

Clairement, Clavel n’a pas envie d’échouer une seconde fois dans sa quête d’unifier ou de détenir deux ceintures mondiales.

Bien reposée et ressourcée après avoir rendu visite à sa sœur, en Oklahoma, la voilà d’attaque pour sa prochaine mission.

Quand tu as échoué une fois et qu’on te redonne la chance de réussir et d’aller t’accomplir... C’est mon plus grand rêve d’être championne unifiée.

C’est pour cela que chaque fois qu’elle remet les pieds au gymnase, elle repense à la fille de 15 ans qui s’est passionnée pour son sport.

C’est pour retrouver cette candeur qu’elle choisit aujourd’hui de mettre de côté les artifices, les distractions et les pacotilles pour se concentrer sur l’essentiel, ou celle qu’elle appelle son noyau.

Mais elle ne veut surtout pas pécher par excès de confiance. Elle reconnaît qu’il y a toujours en elle cette peur de perdre.

La crainte d’échouer à nouveau, c’est épeurant! Mais ce n’est pas mortel. J’ai réalisé, après ma défaite contre Plata, que ce n’est pas la fin du monde non plus. Cette peur reste présente parce que je suis passionnée et que le résultat me tient à cœur. Je ne suis pas une boxeuse blasée qui se fout des résultats ou qui ne boxe que pour l’argent.

En attendant son face-à-face avec Bermudez, Clavel va partir en tournée de promotion, du 7 au 11 août, avec des arrêts à Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Montréal.

Et ne craignez rien, tout a été prévu par ses entraîneurs, son préparateur physique et sa diététiste pour qu’elle puisse rester à jour dans sa préparation.

N'oubliez pas que Danielle est enseignante et qu'elle est toujours hyper organisée. Les appels ont déjà été faits. On a les gymnases où je pourrai m’entraîner. J’ai dit à Danielle que j’avais envie d’aller courir sur les Plaines d’Abraham. On a aussi prévu un entraînement sur la plage de Saint-Gédéon, le coin de pays de Danielle et de Stéphan. Je ne suis encore jamais allée au Saguenay. Je vais avoir du fun, mais je vais continuer à m’entraîner , a-t-elle insisté.

Ne soyez donc pas surpris si vous croisez un petit bout de femme aux allures de comète durant votre séance de jogging matinal.