En créant l'exploit face aux Australiennes, jeudi, les Nigérianes ont compliqué la tâche des Canadiennes à la Coupe du monde féminine de soccer.

L'avenir des Rouges repose désormais sur l'issue du match de lundi contre l'Australie.

Mais pour que les Canadiennes sortent victorieuses, elles devront tirer de véritables enseignements de leurs deux premières rencontres.

J'ai d'ailleurs voulu revenir sur leur dernière confrontation, mercredi, contre les Irlandaises.

Le Canada s'est relancé dans le groupe B en remportant ce match décisif par le score de 2-1.

Pourtant, la rencontre avait très mal commencée pour les championnes olympiques en titre, qui ont encaissé un but dès la 5e minute de jeu. Il faut dire que Kailen Sheridan ne s'est pas montrée très rassurante sur cette action. Sa mauvaise prise d'appui face à ce coup de pied de coin ne lui a pas permis de se rendre décisive.

Plus que cela, j'ai l'impression qu'un manque de sérénité s'est emparé de notre gardienne de but depuis le début du tournoi. Même si elle s'est distinguée par à-coups, notamment face au Nigeria, je trouve que son rendement global est largement en dessous de son statut.

La joueuse des Waves de San Diego, considérée comme l'une des meilleures gardiennes du monde, sait qu'elle ne doit pas prendre ce genre de buts lors d'une phase finale de Coupe du monde.

Ce sentiment du travail inachevé s'est aussi retrouvé à l'autre bout du terrain, en la personne d'Évelyne Viens.

Ouvrir en mode plein écran L'Australienne Katrina Gorry encaisse la défaite pendant que les Nigérianes se réjouissent. Photo : Reuters / DAN PELED

L'attaquante québécoise avait une occasion en or de prouver à sa sélectionneuse qu'elle méritait le statut de partante dans cette équipe, après la prestation en demi-teinte de la capitaine Christine Sinclair face au Nigeria.

Sauf qu'elle a été totalement dépourvue de ballons dans la surface de réparation, notamment en raison d’une faible animation offensive autour d'elle.

Malgré une égalisation dans les arrêts de jeu de la première période, après que Megan Connolly eut marqué contre son camp, les mouvements d’Adriana Leon et de Jordyn Huitema sur les ailes ont apporté très peu de centres de qualité dans la surface de réparation, et ont rarement permis aux arrières latérales d'apporter un plus offensif grâce à des dédoublements.

Résultat : très peu de ballons à exploiter, et pratiquement aucune occasion à se mettre sous la dent en 45 minutes de jeu.

C'est donc du banc de touche que l'attaquante a regardé ses partenaires offrir une seconde période de toute autre facture.

Les entrées simultanées de Christine Sinclair, Sophie Schmidt et Shelina Zadorsky ont tout de suite apporté le dynamisme offensif dont manquait cruellement cette équipe avant la pause.

Ces décisions de la sélectionneuse Beverly Priestman se sont révélées payantes et ont permis aux joueuses canadiennes de valider leur domination grâce à un magnifique but de Leon, après un superbe enchaînement dans la surface de réparation.

Je salue d'ailleurs l'audace de la sélectionneuse, qui n'hésite pas à faire des changements très tôt dans les matchs depuis le début du tournoi, dès lors qu'elle estime que des ajustements sont nécessaires pour améliorer la prestation de l'équipe.

Certains diront qu'elle corrige les erreurs de ses choix de départ, mais personnellement, je trouve qu'elle ressent la physionomie des rencontres de façon très juste et arrive toujours à s'adapter aux arguments des adversaires.

Le groupe passe donc avant toutes les considérations individuelles, et c'est ce qui me permet de croire que l'équipe pourrait monter en puissance dans la suite du tournoi.