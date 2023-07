La phase de groupe du Beach Pro Tour en marche malgré la pluie

La phase de groupe de l'étape montréalaise du Beach Pro Tour, circuit mondial de volleyball de plage, s'est amorcée sous une pluie tenace, jeudi matin, sur les deux terrains aménagés aux abords de la plage du parc Jean-Drapeau, à Montréal.

Webdiffusion : Suivez l'action en direct l'action qui se déroule sur le court central et sur le court no 2.

En lever de rideau , le tandem brésilien formé de George Wanderley et d'Andre Stein a eu raison de ses compatriotes Evandro Gonçalves et Arthur Lanci en deux manches de 21-15 et 32-30, sur le court principal.

Pendant ce temps, sur le court no 2, dans une autre rencontre de la poule C, un autre duo brésilien, composé de Vitor Felipe et de Renato Andrew, s’est incliné 17-21 et 18-21 devant les Italiens Alex Ranghieri et Adrian Carambula.

La séance de soirée marquera l’entrée en scène des équipes canadiennes.

Dès 19 h (HAE), Daniel Dearing et l’athlète olympique Samuel Schachter se mesureront aux Allemands Nils Ehiers et Clemens Wickler.

Puis, à compter de 20 h, on verra à l’œuvre Sarah Pavan et sa nouvelle partenaire Molly McBain contre les Américaines Kristen Nuss et Taryn Kloth, tandis que Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson joueront le dernier match de la journée, à 21 h, contre les Néerlandaises Katja Stam et Raïsa Schoon.