Les Australiennes, co-hôtesses du Mondial, mais privées de leur vedette Sam Kerr, blessée, se sont fait surprendre 3-2 par les Nigérianes, qui font ainsi un grand pas vers les huitièmes de finale.

De leur côté, les Matildas , qui auraient pu directement se qualifier avec une victoire, doivent maintenant absolument s'imposer lundi contre le Canada, champion olympique, pour passer en huitièmes de finale. Pour ce choc du groupe B, les Canadiennes n'ont besoin que d'un match nul pour avancer.

Dans une ambiance festive au Lang Park, à guichets fermés, à Brisbane, les Australiennes, qui ont manqué de réalisme, surtout en première période, n'ont pas réussi à répondre à la fougue des Nigrianes, qui se sont aussi très bien défendues.

Comme à leur premier match contre le Canada, les Super Falcons , 40e au classement de la FIFA, ont impressionné, notamment par leurs attaques rapides. Elles disputent leur neuvième Coupe du monde et pourront, comme en 2019, atteindre les huitièmes de finale.

Juste avant la mi-temps, ce sont pourtant les Matildas qui ont ouvert le score sur un centre de Foord, lancée dans le couloir gauche. Van Egmond a conclu d'un plat du pied, faisant exulter le stade pendant les arrêts de jeu.

La joie a toutefois été de courte durée pour les hôtes, car cinq minutes plus tard, les Nigérianes ont égalisé grâce à Uchenna Kanu.

Puis, à la suite d'un coup de pied de coin repoussé, la défenseuse Osinachi Ohale, bien placée, a envoyé le ballon dans le but australien, victime en même temps d'un coup de pied dans le ventre (65e).

Entrée sur le terrain en seconde période, la vedette des Super Falcons, l'attaquante du Barça Asisat Oshoala, a su profiter d'une erreur en défense pour se glisser dans la surface australienne et tromper la gardienne (73e), servie par la future joueuse du Paris Saint-Germain Nicole Payne.

Poussées par leur public, les favorites locales ont essayé de revenir au score en vain, malgré un but dans les arrêts de jeu de la tête d'Alanna Kennedy (90e+10).

Les États-Unis et les Pays-Bas égaux

Un peu plus tôt, Lindsey Horan, qui n'avait pas apprécié se faire renverser par Danielle van de Dönk quelques minutes auparavant, a marqué le but égalisateur pour les États-Unis, en deuxième période, et ceux-ci ont fait match nul 1-1 contre les Pays-Bas.

Les Néerlandaises ont marqué le premier but du match lorsque Jill Roord a touché le fond du filet en première mi-temps. Les Américaines sont toutefois invaincues à leurs 19 dernières rencontres grâce au but d'Horan.

Horan a marqué de la tête à la 62e minute après un coup de pied de coin. C'est son 29e filet sur la scène internationale, un quatrième à la Coupe du monde et son deuxième de suite dans le tournoi.

La rencontre était une reprise de la finale de 2019, que les Américaines ont gagné 2-0, à Lyon, en France. Il s'agissait d'un deuxième titre de suite pour les États-Unis, ainsi qu'un quatrième au total.

Le Portugal écarte le Vietnam

Telma Encarnacao a inscrit un but et une mention d'aide pour permettre au Portugal de blanchir le Vietnam 2-0 évinçant ainsi le pays du Sud-Est asiatique.

Le Portugal a pris l'avance dès la 7e minute à la suite d'une belle pièce de jeu qui a semé la confusion dans le front défensif vietnamien. Lucia Alves a couronné la séquence en effectuant une passe transversale irréprochable vers Encarnacao, qui n'a eu qu'à pousser le ballon au fond de la cage.

Le Portugal peut toujours espérer accéder au tour suivant, mais il devra d'abord soutirer un match nul ou encore une victoire sur les États-Unis, et espérer une défaite des Pays-Bas contre le Vietnam, mardi prochain.

À la 21e minute, le Portugal a transformé un dégagement de la gardienne vietnamienne en occasion de marquer, après avoir récupéré le ballon en milieu de terrain et orchestré une contre-attaque.

Encarnacao a refilé le ballon vers Kika Nazareth, qui a battu de vitesse les défenseuses. L'attaquante de 20 ans a ensuite habilement déjoué la gardienne Tran Thi Kim Thanh d'un tir précis à sa gauche.

L'entraîneur Francisco Neto a choisi de remplacer sept des joueuses qui composaient le onze partant dans la défaite de 1-0 contre les Pays-Bas, dont la capitaine de 31 ans Dolores Silva et la gardienne Ines Pereira. Encarnacao et Nazareth avaient été appelées en renfort lors de la défaite face aux Néerlandaises. Elles étaient partantes face au Vietnam.

Environ 6650 spectateurs se sont déplacés au stade Waikato, dont la capacité maximale est estimée à 18 009 personnes. La foule était composée essentiellement de Vietnamiens, bien que ce sont essentiellement les Portugais qui étaient bruyants.