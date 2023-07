La répétition générale des Canadiennes avant leur soirée australienne

PERTH, Australie – Le mercredi, ici, c’est la soirée irlandaise.

Ce n’est pas nous qui le disons, mais un collègue journaliste australien que nous appellerons Murray, car c’est son nom. Le mercredi est avant tout une soirée pour les étudiants dans les bars de la ville, a-t-il expliqué, mais les pubs irlandais en profitent pour faire des affaires d’or.

Quand le Canada a pris l’avance 2-1 contre l’Irlande, mercredi, au stade HBF Park, Murray s’est tourné vers nous. J’espère que les Irlandaises ne vont pas marquer à nouveau et l’emporter , a-t-il lancé. Notre ami se disait un peu craintif des débordements possibles et devait bien avoir au moins huit bonnes raisons de l’être.

Peut-être était-ce légèrement exagéré, mais admettons que, mis à part les cygnes noirs et les kangourous, nous connaissons à peine la faune locale. Ce qu’on pouvait observer, cependant, était une atmosphère certes bruyante, mais passablement bon enfant.

À l’entrée du stade, des musiciens jouaient des airs traditionnels irlandais sans opposition canadienne, probablement parce que Nickelback n’était pas disponible. Beaucoup de familles profitaient d’un mercredi à la joute. Des olé olé olé se faisaient entendre assez régulièrement en guise d’encouragement pour un autre tricolore, vert, blanc et orange celui-là. Les Canadiennes savaient qu’elles étaient très loin de la maison.

On se serait cru à Dublin par moments, a reconnu l’attaquante Adriana Leon, qui prend décidément goût à faire quelque chose de beau en Australie après avoir inscrit les trois buts canadiens lors de leurs deux récents matchs amicaux en terres australes. Leon a dû s’incliner et admettre que ce public, bien qu’acquis à la cause de l’adversaire, avait été formidable et que ce ne pouvait être que du bon pour le soccer féminin.

Les Canadiennes, il faut le dire, ont amplement laissé à ce public le loisir de mettre son empreinte sur le match. Ce n’est pas comme si les partisans irlandais avaient signalé, dès le départ, leur intention de chanter pendant 90 minutes. Après cet irritant décompte des 10 secondes avant le coup d’envoi, scandé à pleine voix, le volume a chuté de manière draconienne, d’autant plus que la première action digne de ce nom a été canadienne, avec une Jessie Fleming visiblement stupéfaite que Jordyn Huitema ne l’avait pas lancée dans la profondeur dès la première minute.

Mais un premier centre dangereux du côté d’Ashley Lawrence a offert l’occasion aux Irlandais dans les tribunes de reprendre vie, puis ce coup de pied de coin olympique de Katie McCabe a définitivement donné le ton à la première mi-temps, tant pour la foule que pour les joueuses.

La première mi-temps n’était pas assez bonne […], elles étaient meilleures que nous à tous les points de vue , a laissé tomber Fleming, autrement ravie d’avoir finalement fait son retour après une blessure. Les Canadiennes n’ont guère créé d’occasions franches, hormis cette reprise de Vanessa Gilles envoyée par-dessus le cadre à la demi-heure de jeu.

Nous avons vacillé en première mi-temps, a reconnu Bev Priestman après la rencontre. Nous n’étions pas braves. Je nous ai senties effrayées, mais je leur ai rappelé à la pause que nous sommes les championnes olympiques. Il faut y aller, être brave, aller chercher le résultat. Ce ne sera pas facile. Le caractère, la qualité et l’expérience apportés en deuxième mi-temps représentent le genre de performance que nous devons proposer.

Pour la première fois, la capitaine canadienne Christine Sinclair avait commencé un match d’une Coupe du monde sur le banc. Son entrée, jumelée à celle de Sophie Schmidt – on reviendra sur celle de Shelina Zadorsky –, a fini d’opérer un improbable revirement de situation amorcé en toute fin de première période lorsqu'un centre de Julia Grosso s’est transformé en malheureux but contre son camp de Megan Connolly.

Dès la fin de la pause, on pouvait sentir qu’une Sinclair des grands jours allait s’attaquer aux Irlandaises. Cinq minutes lui ont suffi pour mettre en œuvre ce que Priestman avait dit d’elle la veille, qu’elle pouvait faire en une touche ce que d’autres joueuses doivent faire en deux ou trois, bref, que rien ne se compare à elle : un petit geste sur le côté gauche pour se libérer, puis une remise à Huitema, dont le tir a donné du mal à la gardienne Courtney Brosnan. Merci de m’avoir écouté, Christine, s’est probablement dit Priestman.

Ouvrir en mode plein écran Sophie Schmidt (à l'avant) a réussi la passe décisive pour le but gagnant du Canada. Photo : Reuters / LUISA GONZALEZ

Trois minutes plus tard, c’était au tour de Sophie Schmidt de se signaler. La milieu de terrain flottait déjà sur le terrain, l’air d’indiquer qu’elle avait envie d’un de ces buts ridicules de l’extérieur de la surface, mais elle a fait encore mieux avec ce caviar pour Leon, buteuse salvatrice.

À la pause, Bev nous a simplement rassurées en nous disant que nous étions absolument encore dans le coup et qu’un pointage de 1-0 peut être dangereux, a raconté l’arrière latérale Jayde Riviere. Il fallait arriver en deuxième mi-temps avec la pédale au fond.

Riviere a enchaîné en soulignant combien ces trois points pouvaient aider le Canada tout au long du tournoi . Tout au long. Aussi bien dire que les Rouges, avec foi et courage, ont pleinement confiance en leur capacité de sortir du groupe.

Ce ne sera toutefois pas mince tâche à Melbourne contre les Australiennes, qui pourront certainement compter sur le soutien de quelque 30 000 fidèles. Le public irlandais aura cependant fait office de répétition aux yeux – et sans doute aux oreilles – de Bev Priestman, qui sera rassurée, oui, par la tenue de son équipe dans un contexte hostile, mais surtout par le fait que cette équipe, dont les munitions semblaient épuisées contre le Nigeria, est parvenue à revenir de l’arrière et à se montrer réellement dangereuse dans le dernier tiers.

La suite lundi, à Melbourne, où toutes les soirées de la semaine sont des soirées australiennes.

En rafale

Bev Priestman a joué au poker avec ses déclarations sur l’état de santé de Jessie Fleming et de Kadeisha Buchanan au cours des dernières semaines, et ça risque fort de continuer ainsi. Cette fois, c’est Christine Sinclair qui n’a pas fini sa soirée dans les meilleures dispositions.

Je ne suis pas sûre de ce qui s’est passé, a reconnu Priestman. Je n’ai pas de mise à jour médicale. Elle semblait boiter. Je devrai m’informer de ce qui se passe.

Quant à Buchanan, titulaire après avoir raté l’entraînement de la veille parce qu’elle était malade, elle n’a joué que 45 minutes avant d’être remplacée par Shelina Zadorsky. Une prestation honnête de la part de l’arrière centrale, qui n’a pas toujours semblé parfaitement à l’aise, et pour cause. Les 24 ou 48 dernières heures lui en ont demandé beaucoup , a souligné Priestman en précisant au passage que sa joueuse avait repoussé ses limites .