Le gardien des Maple Leafs de Toronto Matt Murray sera à l'écart du jeu pour une période indéterminée et son nom a été ajouté à la liste des blessés à long terme, a annoncé l'équipe mercredi.

Le portier de 29 ans avait chuté à la suite d'une collision avec l'attaquant des Red Wings de Detroit Lucas Raymond, le 2 avril. Il a subi une commotion cérébrale et n'a pas joué depuis. Plus tôt en 2022-2023, il avait également été blessé à l'aine et à une cheville.

Murray a présenté une fiche de 14-8-2 avec une moyenne de buts alloués de 3,01 et un taux d'efficacité de ,903 en 26 matchs la saison dernière. Il s'était joint à la formation torontoise à la suite d'une transaction avec les Sénateurs d'Ottawa, l'été dernier.

Le joueur originaire de Thunder Bay, en Ontario, a remporté la Coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh en 2016 et 2017.

Murray doit encore écouler une saison au contrat de quatre ans et 25 millions $ ratifié avec les Sénateurs en octobre 2020, après avoir été acquis des Penguins. Il devait accaparer 4,69 millions $ de la masse salariale des Maple Leafs la saison prochaine, les Sénateurs ayant retenu 25 % de son salaire dans la transaction.

Les Torontois pourraient donc entamer leur saison avec un tandem composé d'Ilya Samsonov et du jeune Joseph Woll. Samsonov a obtenu un contrat d'une saison et 3,55 millions $ en arbitrage le week-end dernier.