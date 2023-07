Sebastian Aho signe une prolongation de contrat de 8 saisons

Sebastian Aho a accepté une prolongation de contrat de huit saisons, d'une valeur de 78 M$US, avec les Hurricanes de la Caroline.

L'équipe de la Ligue nationale de hockey en a fait l'annonce mercredi.

L'entente va entrer en vigueur au début de la saison 2024-2025 et s'échelonnera jusqu'à la fin de 2031-2032. Son salaire moyen annuel sera de 9,75 M$US.

Aho obtiendra une augmentation de salaire, lui qui a touché près de 8,5 M$US la saison dernière à titre de centre numéro 1 de l'équipe. Pour le moment, il demeure le joueur le mieux payé chez les Hurricanes.

Âgé de 26 ans, l'attaquant finlandais a récolté 468 points en 520 matchs en saison, tous dans l'uniforme des Hurricanes. Il a aussi récolté 58 points en 63 matchs des séries éliminatoires.

Sebastian s'est développé au point de devenir l'un des joueurs de centre les plus complets au hockey , a affirmé le directeur général des Hurricanes, Don Waddell.

Il est un leader remarquable sur la glace et à l'extérieur de la patinoire, qui donne un très bel exemple à nos plus jeunes joueurs. Nous sommes reconnaissants qu'il ait décidé de demeurer en Caroline pour une longue période de temps.

Les Hurricanes ont participé aux éliminatoires lors de chacune des cinq dernières campagnes, et sont à nouveau perçus comme l'une des formations pouvant aspirer à une conquête de la coupe Stanley.

Après avoir entamé l'entre-saison avec une marge de manœuvre d'environ 24 M$US face au plafond salarial, les Hurricanes ont ajouté du sang neuf pour appuyer un solide noyau.

L'équipe a notamment gardé en ses rangs les gardiens Frederik Andersen et Antti Raanta, le capitaine Jordan Staal et l'attaquant Jesper Fast. Elle a aussi exploré le marché des joueurs autonomes et conclu des ententes avec le défenseur Dmitry Orlov et l'attaquant Michael Bunting.

Plus tôt cette semaine, les Hurricanes ont ramené dans le giron de l'équipe le défenseur Tony DeAngelo, qu'ils avaient échangé aux Flyers de Philadelphie au repêchage de 2022.