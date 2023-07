Après plus d’un an de réflexion, Patrice Bergeron avoue que le souci de son corps et de sa famille l’aura mené à la retraite de la LNH après 19 saisons avec les Bruins de Boston.

Je suis très reconnaissant d’avoir pu réaliser mon rêve d’enfance, mais le prix à payer a été de passer moins de temps avec ma famille et mes proches. J’ai du rattrapage à faire , a avoué le natif de L’Ancienne-Lorette en conférence de presse, mercredi.

Avec le temps et l’état de mon corps, j’ai senti que c’était le temps de passer à autre chose , a-t-il ajouté.

Maintenant, bien que Bergeron ne soit incommodé par aucune blessure majeure, son corps lui rappelle chaque matin la longue et éprouvante carrière qu’il a connue. Dès l’été dernier, il a songé à y mettre un terme. Il était alors joueur autonome, mais avait finalement décidé de parapher un contrat d’un an (5 millions $) avec les Bruins.

J’y pensais depuis un certain temps. L’an passé, il y avait une possibilité, mais le désir de revenir avec l’équipe était encore présent, a-t-il expliqué. Cependant, je n’ai pas ressenti les mêmes émotions cette année.

L'attaquant s'en va la tête haute, même si la dernière danse a pris des allures de déception lorsque les Bruins ont été éliminés au premier tour des séries éliminatoires de la Coupe Stanley par les Panthers de la Floride, le 30 avril. Les Bostonnais venaient de conclure la saison avec une fiche de 65-12-5, la meilleure de l’histoire de la LNH .

La barre était beaucoup plus haute que ce que nous avons accompli. Les premières semaines suivant l’élimination ont été difficiles, a raconté Bergeron. Ce n’était pas le temps, à ce moment-là, de prendre une décision quant à mon avenir. J’ai laissé la poussière retomber et j’ai dressé une vue d’ensemble de ma carrière. […] Toutes les belles choses vécues atténuent la fin ‘’plate’’.

Ouvrir en mode plein écran Patrice Bergeron (37) et Brad Marchand après l'élimination des Bruins de Boston par les Panthers de la Floride en prolongation du 7e match de leur série, au printemps 2023 Photo : Getty Images / Maddie Meyer

La prochaine année lui servira à se reposer et à prendre un pas de recul. Sa famille et lui demeureront à Boston, où ses enfants sont inscrits à l’école. Ensuite, il pourrait revenir vivre à Québec.

[Ma famille et celle de ma femme] sont à Québec. C’est important pour nous de conserver un lien avec eux et que nos enfants aient un lien avec leurs grands-parents, oncles, tantes, cousins, cousines, a soutenu Bergeron. C’est certainement important d’y revenir souvent, mais le nid familial sera-t-il à Québec ou à Boston? C’est à déterminer.

L’ancien attaquant sera-t-il tenté de garder un pied dans le monde du hockey?