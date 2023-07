Andreescu et Wozniacki en scène le 8 août à l’Omnium Banque Nationale

La Canadienne Bianca Andreescu et la Danoise Caroline Wozniacki disputeront leur premier match à l'Omnium de tennis Banque Nationale le mardi 8 août, au stade IGA de Montréal.

Tennis Canada en a fait l'annonce dans un communiqué de presse, mercredi matin.

Andreescu, qui a remporté le tournoi en 2019, à Toronto, au cœur de la plus grande année de sa jeune carrière, prendra part à la séance prévue en soirée. Il s'agira de sa septième présence au tournoi canadien.

Quant à Wozniacki, elle jouera pendant la séance de jour ce qui sera son premier match officiel en trois ans. Elle avait annoncé son retour au jeu le mois dernier.

Âgée de 33 ans et ancienne no 1 mondiale, Wozniacki avait annoncé sa retraite en janvier 2020 après une défaite au troisième tour des Internationaux d'Australie, un tournoi qu'elle avait gagné deux ans plus tôt.

En 2010, Wozniacki avait remporté le simple féminin à Montréal grâce à une victoire contre Vera Zvonareva.

Les adversaires d'Andreescu et de Wozniacki au premier tour seront connues au plus tôt le 4 août, jour du tirage au sort officiel.

Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer les séances qui mettront en vedette deux anciennes championnes, Caroline Wozniacki et Bianca Andreescu , a déclaré Valérie Tétreault, directrice de l'Omnium Banque Nationale, dans le communiqué de Tennis Canada.

L'exercice est d'autant plus difficile, a-t-elle rappelé, que plusieurs facteurs peuvent influencer le calendrier, notamment le fait que les joueuses peuvent aussi jouer en double.