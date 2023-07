Le Japon et l'Espagne ont été les premiers pays à se qualifier, mercredi, pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine de soccer.

Ces deux sélections sont à égalité au sommet du groupe G avec six points chacune, et leur classement en vue des tours éliminatoires sera déterminé après leur duel de lundi prochain.

Hikaru Naomoto et Aoba Fujino ont touché la cible dans un intervalle de deux minutes en première demie et le Japon a blanchi le Costa Rica 2-0, permettant au pays asiatique d'obtenir son billet pour le tour suivant à la suite de la victoire de l'Espagne contre la Zambie.

Je suis très heureux que nous soyons en huitièmes de finale; je suis très fier de certaines actions pendant le match, a évoqué l'entraîneur espagnol Jorge Vilda. Et je suis très heureux que l'Espagne soit une équipe composée de 23 joueuses. Nous en avons été témoins aujourd'hui.

Le Japon et le Costa Rica ont entamé leur duel devant une timide foule de 6992 spectateurs au stade Dunedin, ce qui détonnait avec le record de plus de 1,5 million de billets vendus pour le tournoi de cette année. Le succès aux tourniquets à Auckland et Sydney (au total, 117 000 spectateurs ont assisté au coup d'envoi du tournoi dans ces deux villes) n'a pas été ressenti à Dunedin, où les foules sont en constante décroissance depuis celle de 13 711 atteinte lors du premier match présenté là-bas.

Las Ticas ont maintenu la pression sur les Japonaises pendant l'essentiel du match, mais ces dernières ont tiré leur épingle du jeu grâce à leur gestion du ballon et la précision de leurs passes.

Certaines joueuses disputent leur première Coupe du monde, mais elles sont dynamiques et ça, ça me rend heureux. L'équipe travaille en bloc , a évoqué l'entraîneur du Japon, Futoshi Ikeda.

Mina Tanaka a refilé le ballon à Naomoto, qui a déjoué une défenseuse costaricaine avant de tromper la vigilance de la gardienne Daniela Solera à la 25e minute.

Fujino a ensuite habilement glissé le ballon dans le coin opposé du filet costaricain pour doubler l'avance du Japon, après avoir endormi les défenseuses Maria Paula Elizondo et Mariana Benavides.

Le Japon est qualifié pour les éliminatoires de la Coupe du monde de soccer féminin pour la quatrième fois de son histoire. Les Japonaises ont gagné le tournoi en 2011, après avoir vaincu les Américaines. Ces dernières ont cependant obtenu leur revanche face aux Japonaises en finale en 2015.

Le Costa Rica a été éliminé après avoir encaissé sa deuxième défaite de la phase de groupes.

Honnêtement, je suis un peu ébranlée. Je ne sais pas, parfois les gens au pays, ils sont très critiques à notre endroit. Alors, voir tous ces spectateurs nous encourager ici, c'est un baume pour nous , a conclu Raquel Rocky Rodriguez au sujet de l'appui des Costaricains.

Hermoso brille encore pour l'Espagne

Comme elle l'a si bien fait par le passé, Jennifer Hermoso a répondu à l'appel de l'Espagne, mercredi soir.

Elle a marqué deux buts et obtenu une mention d'assistance à son 100e match avec la sélection espagnole pour propulser La Roja vers une victoire à sens unique de 5-0 contre la Zambie.

Marquer deux buts à la Coupe du monde, a d'abord mentionné Hermoso par l'entremise d'un traducteur, je m'en souviendrai toute ma vie.

Hermoso, la meilleure marqueuse de l'histoire de l'Espagne, a redirigé habilement de la tête une passe transversale d'Alexia Putellas au fond de la cage zambienne à la 13e minute.

Elle a ensuite sauté sur un retour de tir et marqué dans un filet désert à la 70e minute. Le but a d'abord été rappelé à cause d'un hors-jeu, mais la décision a été confirmée après une longue reprise vidéo.

Jenni fait de la magie sur le terrain. Elle joue d'une manière très différente, elle a beaucoup d'expérience, et c'est ce qui la distingue de toutes les autres. Elle a connu tout un match avec deux buts, et nous sommes très heureuses du résultat , a résumé l'attaquante espagnole Salma Paralluelo.

Teresa Abelleira a décoché une puissante frappe de l'extérieur de la surface de réparation à la 9e minute qui s'est logée dans la lucarne, derrière Eunice Sakala. Il s'agissait de son deuxième filet en carrière avec l'équipe espagnole.

À l'instar d'Hermoso, Alba Redondo a réussi un doublé, aux 69e et 85e minutes. Son premier filet s'est concrétisé après une longue course en direction du filet zambien, tandis que son deuxième s'est produit sur un retour de tir à bout portant.

L'attaque espagnole a profité de l'inexpérience de la gardienne de but zambienne. Sakala a entamé la rencontre de lundi soir après que la gardienne no 1 se soit blessée et que son auxiliaire eut écopé d'un carton rouge.

Le match s'est déroulé par temps frais devant 20 893 spectateurs au Eden Park, soit la plus petite foule des quatre matchs présentés dans la plus imposante ville de Nouvelle-Zélande.