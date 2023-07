Le propriétaire des Blackhawks de Chicago rend l’âme

Rockwell « Rocky » Wirtz, qui a remporté trois fois la Coupe Stanley à titre de propriétaire des Blackhawks de Chicago, et présidé l'équipe pendant l'un des plus gros scandales de la LNH, est décédé à l'âge de 70 ans.

Les Blackhawks ont indiqué dans un communiqué que Wirtz est mort subitement mardi, sans donner plus de détails.

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a déclaré que la ligue était profondément attristée par le décès de Wirtz.

Dévoué à sa famille et aux Blackhawks de Chicago, Rocky était originaire de Chicago, peut-on lire dans cette missive du commissaire. Il a pris le contrôle des Blackhawks en 2007 et a presque immédiatement restauré la passion et l'intérêt des partisans envers cette légendaire organisation.

Publicité

Wirtz avait 2 ans quand son grand-père, Arthur Wirtz, a acheté les Blackhawks en 1954. « Rocky » a pris la relève quand son père William est décédé en 2007.

William Wirtz était surnommé « Dollar Bill » en raison de sa réticence à dépenser pour obtenir les meilleurs joueurs du sport. L'équipe n'a pas connu beaucoup de succès devant de petites foules lors de ses premières années au United Center, ne participant qu'une seule fois aux éliminatoires entre 1998 et 2008.

Tout a changé quand « Rocky » est devenu président. Il a aidé à rétablir la relation entre l'équipe et ses anciennes vedettes. Il a ramené l'équipe à la télévision locale et les partisans sont revenus au United Center au cours d'une longue séquence de salles combles qui a pris fin en 2021.

Avec Jonathan Toews et Patrick Kane en tête, les Blackhawks ont soulevé la coupe Stanley en 2010, 2013 et 2015. L'équipe s'est également rendue en finale de l'Ouest en 2014, s'inclinant en sept matchs devant les Kings de Los Angeles au terme d'une série épique.

En vertu des succès des Blackhawks sur la glace et à l'extérieur, Wirtz est devenu une figure appréciée dans sa ville natale de Chicago. Il a également été salué par la ligue pour son leadership.

Mais son règne comme propriétaire a été terni à jamais quand un cabinet d'avocats a conclu que l'organisation avait mal géré les allégations d'agression sexuelle d'un joueur contre Brad Aldrich, un instructeur vidéo en 2010.