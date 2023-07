L’équipe nationale masculine hausse le ton envers Canada Soccer

L'équipe nationale masculine de soccer a tiré à boulets rouges sur Canada Soccer, mardi, accusant la fédération de « tenter de tirer profit de la Coupe du monde féminine » pour imposer un « accord inadéquat ».

L'Association des joueurs de l'équipe de soccer nationale a publié une déclaration sur les réseaux sociaux à la veille d'une rencontre entre les Canadiennes et l'Irlande dans le cadre de la Coupe du monde féminine.

La capitaine du Canada, Christine Sinclair, a dit avant ce Mondial en Australie et en Nouvelle-Zélande que les championnes olympiques voulaient une entente provisoire avant le coup d'envoi afin de pouvoir se concentrer sur le soccer.

Aucun accord n'a été annoncé, mais Sinclair a laissé entendre que les discussions étaient pratiquement terminées et que les femmes pouvaient se concentrer sur leur mission sur le terrain.

Ce n'est pas le cas pour les hommes, toutefois.

Malheureusement, Canada Soccer a réduit ses offres d'une proposition à l'autre malgré le fait que les joueurs n'ont pas fait de demandes additionnelles , peut-on lire dans cette missive.

L'équipe nationale masculine rappelle que Canada Soccer veut garder approximativement 70 % des bourses combinées de la Coupe du monde, féminine et masculine, tout en demandant simultanément un terrain d'entente sur une réduction de la compensation par match atteignant jusqu'à 75 % .

Étonnamment, à ce jour, les joueurs de l'équipe nationale masculine n'ont rien reçu pour leur participation à la Coupe du monde 2022, il y a huit mois.

Le Canada a touché neuf millions $ US de la FIFA en vertu de sa sortie en phase préliminaire au Qatar, l'année dernière. La fédération internationale a indiqué que les équipes féminines mettront la main sur un montant entre 1,56 million et 4,29 millions, selon leurs résultats.