Trois records canadiens en parachutisme établis au Québec

32 parachutistes, deux avions, quatre formations différentes dans les airs et de nouveaux records canadiens établis.

Le groupe formé d’athlètes provenant de plusieurs provinces a réussi à établir trois records canadiens dans les airs. Ils ont notamment réussi une séquence de quatre formations différentes, à 32 parachutistes, lors d’un seul et même saut.

C’était quelque chose de réussir ça, mais il y avait quand même un certain calme dans les airs , raconte Philippe Morin, l’un des organisateurs de l’événement. Quand on est habitué à sauter, il n’y a plus autant d’adrénaline. Quand on a réussi le quatrième point et qu’il nous restait encore du temps, tout le monde avait le sourire dans le visage. Quand on est arrivé au sol, on criait de joie, mais on devait d’abord aller vérifier si les manœuvres avaient été bien réalisées.

Trois juges, dont un en présentiel au sol, doivent approuver le produit fini.

Une formation effectuée par 32 parachutistes

Ce n’est pas la première fois que Morin, un informaticien pour le gouvernement fédéral, tente d’établir des records du genre. En 2019, à Farnham, il avait réussi à former deux formations en plein vol avec 58 parachutistes.

Or, les règles du parachutisme ont été revues depuis, ce qui rend la réussite de record un peu plus complexe. Les anciennes marques ne sont plus la référence.

Avant, on obligeait à peu près seulement 30 % des parachutistes à changer de position entre les formations pour que le record soit homologué, mais la communauté sportive s’est questionnée et trouvait que c’était insuffisant compte tenu de l’évolution des sauteurs, explique Philippe Morin. Le noyau des sauteurs au centre des figures ne bougeait jamais.

Sous les nouvelles règles, tous les parachutistes doivent changer de position et de points d’ancrage entre chaque formation, précise celui qui a réussi environ 2000 sauts. Tout le monde doit voler en solo entre les figures. On peut s’ancrer deux fois sur la même personne, mais on doit lui saisir un bras ou une jambe différente. Ça fait qu’on n’a pas besoin d’une loupe pour voir la différence par rapport à la formation précédente.

Personne n’avait tenté d’établir des records au Canada depuis l’entrée en vigueur des nouvelles règles. Le record de deux formations a été réussi dès le premier saut et il restait même encore 5 ou 6 secondes de chute libre au groupe avant de devoir se séparer pour ouvrir sécuritairement les parachutes.

Les 32 parachutistes, dont la moyenne d’âge oscillait autour de 40 ans, ont sauté à 16 000 pieds pour établir les records de deux et de trois formations différentes. Pour réussir quatre formations, ils ont obtenu les autorisations de s’élancer à 18 000 pieds d’altitude.

Le groupe de 32 parachutistes qui ont établi les records canadiens

On a tenté de faire quatre formations en sautant de 16 000 pieds, mais il nous manquait juste un peu de temps, explique Philippe Morin. On chute d’environ 1000 pieds par six secondes. Les propriétaires du centre Voltige ont obtenu les autorisations nécessaires pour voler plus haut.

Les manœuvres tentées sont préalablement soumises aux juges et doivent ensuite être exécutées à la perfection pour que le record soit validé.

Philippe Morin et sa bande espèrent tenter de nouveaux records dans le futur. Encore faut-il trouver le temps et l’argent. Il estime que chaque participant a déboursé environ 1000 $ pour payer les avions, les pilotes, l’oxygène et les frais d'inscription.

Il faut aussi trouver des parachutistes qui ont le talent et les habiletés pour le faire, ajoute Philippe Morin. Les gens veulent toujours battre des records, mais on verra quand. C’est beaucoup de travail pour organiser un tel événement, mais on est tous animés par cette passion. Ce sont de beaux exploits à réussir et de belles découvertes à faire.

Ces premiers records à 32 participants n’étaient qu’une première étape. Déjà, pour les battre de manière significative, l’objectif du groupe, il faudra penser à noliser un troisième avion.