Cinq questions en vue des Jeux de Paris 2024

À un an du début des Jeux de Paris, voici cinq questions concernant le plus gros événement sportif de la planète.

Q. Quand auront lieu les Jeux olympiques d’été de Paris?

R. Les Jeux se dérouleront du 26 juillet au 11 août 2024, et seront lancés officiellement le premier vendredi en soirée avec la cérémonie d’ouverture.

Pour la première fois de l’histoire des Jeux, celle-ci ne sera pas présentée à l'intérieur d’un stade, mais plutôt sur la Seine, le fleuve qui traverse la ville. Ce sera, par conséquent, la première fois que le spectacle se déroule sur l’eau, et les 10 500 athlètes qui défileront le feront sur des embarcations attribuées aux délégations nationales.

À lire aussi : La dépollution de la Seine, un des grands chantiers des JO de 2024

Q. Est-ce qu’il y a de nouveaux sports pour cette édition des Jeux?

R. Depuis 2014, le CIO permet aux organisations de proposer de nouveaux sports au programme des Jeux qu’ils organisent. Dans la continuité de Tokyo 2020, les nouveaux sports que sont le surf, le skateboard et l’escalade seront de retour en 2024.

S’ajoute au menu le breaking, qui sera le véritable nouveau sport de cette édition olympique. Le karaté, qui avait fait ses débuts olympiques à Tokyo, n’a pas été retenu pour les Jeux parisiens. Au total, les athlètes compétitionneront dans 32 sports différents.

À lire aussi : Le breaking en vedette à Montréal à un an de son entrée aux JO

Q. Est-ce que toutes les compétitions sportives se tiendront à Paris?

R. Non. Les épreuves de surf seront les plus excentrées, alors qu’elles se dérouleront à Teahupo’o, à Tahiti. Sinon, quelques autres sports seront présentés ailleurs en France, notamment le soccer féminin et masculin, qui profitera des stades de Lyon, Saint-Étienne, Nice, Bordeaux, Nantes et Marseille.

Le concours équestre, disputé au Château de Versailles, frappe l’imaginaire sur le plan des infrastructures. Parlant de ces dernières, les organisateurs de ces Jeux ont misé principalement sur des bâtiments existants et feront bon usage, entre autres, du site de Roland-Garros pour le tennis, et du Parc des Princes pour le soccer.

À lire aussi : La sécurité des JO de Paris face à de nombreux défis

Q. Quelles dimensions sociales seront valorisées par l'organisation des Jeux de Paris?

R. Au nombre des valeurs mises de l’avant par les organisateurs se trouve la parité, alors que pour la première fois, un nombre égal d'hommes et de femmes prendront part aux compétitions.

L’ambition environnementale est également au centre des préoccupations des organisateurs, qui estiment pouvoir réduire de moitié les émissions liées à l’organisation des Jeux, et de compenser plus d’émissions qu’il n’en sera émis.

À lire aussi : Le bien-être des athlètes et l’environnement au coeur des choix de Paris 2024

Q. Comment pourra-t-on suivre les Jeux au Canada?

Publicité

R. Sur ICI Télé, selon la formule éprouvée, lorsqu’il y aura des compétitions en cours, en direct, entre 6 h et 18 h (HAE), les chefs d’antenne Jean-Patrick Balleux et Guillaume Dumas seront les passeurs pour envoyer les téléspectateurs là où l'action le commandera.

Après 18 h, Jacinthe Taillon et Martin Labrosse animeront une émission qui reviendra sur les moments marquants de la journée, alors que Geneviève Tardif proposera un montage de faits saillants et de courtes entrevues à compter de 22 h 30.

Sur Radio-Canada.ca et Tou.tv, toutes les compétitions seront présentées du début à la fin, en direct et en différé.