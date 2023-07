Le fils de LeBron James dans un état stable après un arrêt cardiaque

Bronny James, le fils du joueur étoile de la NBA LeBron James, a été hospitalisé après avoir subi un arrêt cardiaque pendant un entraînement à l'Université Southern California lundi, a révélé le porte-parole de la famille.

Ce dernier a mentionné, mardi, que le personnel médical avait pris en charge le basketteur de 18 ans sur le site d'entraînement. Il a ensuite été transporté à l'hôpital, où il se trouve dans un état stable après avoir séjourné aux soins intensifs.

Nous demandons que la vie privée de la famille James soit respectée, et nous émettrons une mise à jour de son état de santé dès que nous aurons de nouvelles informations, a dit le porte-parole. LeBron et Savannah souhaitent exprimer toute leur gratitude et leurs remerciements au personnel médical et aux thérapeutes sportifs de l' USC pour leur travail remarquable et leur dévouement à la santé et la sécurité de leurs athlètes.