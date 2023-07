Si je me fie à mon mur Facebook, il doit y avoir des dizaines de milliers de Québécois qui ont expérimenté cette vague de chaleur qui frappe l’Europe, encore une fois cet été.

Il fut un temps où ces épisodes de chaleur extrême étaient l’exception. En fait, avant 1989, la France comptait en moyenne une vague de chaleur tous les cinq ans. Depuis 2010, on compte environ deux vagues par an. En plus de l'augmentation de la fréquence, elles sont désormais plus intenses et plus longues.

Loin de moi le désir de jouer au météorologue, mais cette tendance devient un facteur non négligeable pour les athlètes qui seront à Paris, le 26 juillet 2024. L'absence prévue d'air climatisé dans le Village olympique soulève des questions cruciales au sujet de l'impact de cette chaleur extrême sur la performance des athlètes et de leur bien-être physique et mental.

Le problème de la chaleur ne se pose pas vraiment pendant les compétitions. À l'exception des quelques épreuves extérieures de très longue durée, comme le marathon, il est même préférable de voir un mercure franchir légèrement la barre des 30 degrés. On n'a qu'à penser aux Jeux olympiques de Tokyo. Malgré la chaleur et l'humidité extrême, un grand nombre de records ont été battus dans les épreuves extérieures au Japon.

C’est avant la compétition que la température devient un enjeu critique pouvant nuire à la performance. Fatigue, manque de récupération, difficulté à dormir, perte de concentration et déshydratation sont autant d'éléments qui altèrent les capacités physiques et mentales d'un athlète.

La chaleur met aussi à rude épreuve le système cardiovasculaire, qui tente par tous les moyens de maintenir une température corporelle stable. L'effort supplémentaire requis pour cette thermorégulation peut réduire l'endurance et la puissance musculaire.

Des participants au 3000 m steeple aux Jeux olympiques de Tokyo

Bien sûr, tous les spécialistes qui travaillent avec les athlètes développent protocoles et stratégies pour minimiser les impacts négatifs sur la performance : vestes de refroidissement, bains de glace, zones ombragées, vêtements adaptés. Le moment le plus critique sera la nuit. Justement, les nuits des athlètes sont assez fragiles, surtout lorsque le stress des Jeux olympiques s’empare de leur esprit.

Pour lutter contre les changements climatiques, la France demande maintenant à ses habitants de ne pas climatiser leur maison ou leur chambre d'hôtel sous les 26 degrés Celsius. On parle ici de la température à l’intérieur d’une pièce et non pas de la température extérieure. Voilà pourquoi la mairesse de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé avec grande fierté que la climatisation sera absolument interdite au Village olympique. Pourtant, les recherches montrent très bien qu'au-dessus de 22 degrés, on augmente de façon exponentielle les risques d'insomnie.

Je comprends qu'on doit tous fournir des efforts pour minimiser l'émission de gaz à effet de serre (GES), mais il me semble que là, c'est faire des économies de bouts de chandelle. Pourquoi des millions de touristes estivaux peuvent-ils mettre leur chambre d'hôtel dans la zone idéale de sommeil, entre 17 et 21 degrés, mais que 10 000 athlètes, pendant deux semaines, devront-ils trouver d'autres méthodes pour espérer bien dormir avant le jour le plus important de leur vie?

Ne me dites pas que c'est pour sauver la planète, Madame la mairesse. C'est complètement ridicule et hypocrite. Ce geste est purement politique afin d’augmenter l'acceptabilité sociale des Jeux olympiques dans votre ville, et ce, au détriment des athlètes.

Le COC fera tout

Un joueur de soccer

Dès l'annonce du comité organisateur des Jeux de Paris de ne pas climatiser le Village olympique, on a senti la tension monter dans les communautés sportives internationales. On tente par tous les moyens de trouver des solutions. Oui, on nous promet un système révolutionnaire de climatisation souterraine. Mais lorsqu'on se prépare pour les Jeux olympiques, on doit éliminer le plus d'incertitudes possible.

Les dirigeants des différents sports ont probablement déjà commandé des centaines de ventilateurs pour éviter l'épuisement des stocks l'été prochain. D’autres y vont sûrement avec la bonne vieille méthode de la gestion des attentes, qui consiste simplement à dire aux athlètes qu’il fera très chaud dans leur chambre durant les JO, un point c’est tout. Le Comité olympique canadien (COC) a plusieurs experts sur le dossier et je suis certain qu'ils trouveront des solutions très intéressantes.

Malgré cela, si j'étais encore entraîneur, voici ce que je ferais :

j'achète les meilleurs ventilateurs disponibles sur le marché à Paris et je les entrepose; comme il est pour moi impossible de dormir avec un vent de 10 km/h au visage, les athlètes doivent développer cette habitude, au point même de trouver cela confortable. Alors, dès aujourd'hui, on dort avec un ventilateur en plein visage pour les 365 prochains jours; j'achète une petite baignoire gonflable pour enfant qu'on remplira de glace chaque jour; dès que j'obtiens la taille des fenêtres des chambres à Paris, je commande un pare-soleil fait sur mesure que j'installerai avant l'arrivée des athlètes; je réserve une chambre d'hôtel tout de suite, au cas où les actions 1, 2, 3 et 4 ne suffisent pas.

J'exagère, vous dites? Ma règle principale, pour atteindre l'excellence olympique, consiste à contrôler tout ce qu’il est possible de contrôler et d’accepter le reste. C’est la seule façon de s’assurer de n’avoir aucun regret, peu importe le résultat.