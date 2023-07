Patrice Bergeron annonce sa retraite

Patrice Bergeron, des Bruins de Boston, a annoncé sa retraite mardi.

Le capitaine de l'équipe a disputé 19 saisons dans la LNH.

Même s'il s'agit d'une étape difficile, je suis pleinement conscient de mon privilège et de ma chance d'avoir eu une si belle carrière et de pouvoir choisir le moment pour me retirer du sport que j'aime tant, a-t-il déclaré dans un communiqué. Ma décision n'a pas été prise à la légère. J'ai consulté ma famille et écouté mon corps si bien que je suis convaincu que c'est le bon moment pour tirer ma révérence.

Plus de détails à venir.