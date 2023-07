À un an des JO, Paris et la France dans la dernière ligne droite

Entre une France bousculée par les crises sociales, les tergiversations autour de la présence des Russes et une menace judiciaire qui plane, le comité d'organisation des JO de 2024 et la France entament une dernière année sous forte pression. Le président du CIO Thomas Bach, en visite à Paris, en est conscient.

Dans le cadre d'une visite de deux jours dans la capitale française, M. Bach a visité le village des athlètes mardi, un passage éclair d'un quart d'heure.

Le village est très bien construit, il est très compact , a dit le président du CIO , ajoutant que la proximité de la Seine procure une atmosphère très particulière .

Interrogé sur les sujets d'inquiétude à un an de la cérémonie d'ouverture, l'Allemand a rappelé qu'il restait encore beaucoup de travail , et sur plein de dossiers .

I l s'est dit très confiant , estimant que chaque acteur avait la bonne attitude et que les défis étaient bien établis .

Il y a un esprit d'équipe, a précisé M. Bach. Cela commence avec le président [de la France, Emmanuel Macron], qui chapeaute toutes les autorités.

À un an des JO, qui commenceront le 26 juillet 2024, le comité d'organisation fait en effet face à de nombreux défis. Notamment, une menace judiciaire susceptible de parasiter les 12 prochains mois.

Des perquisitions ont été effectuées à la fin de juin au siège du comité organisateur, ainsi qu'au domicile de deux de ses principaux dirigeants, le directeur général Étienne Thobois et le directeur des opérations Édouard Donnely. Ces interventions des autorités portent sur des soupçons de prise illégale d'intérêts et de favoritisme.

Peu de choses ont filtré à ce sujet et tout est possible, y compris qu'il ne se passe rien d'ici à l'événement.

Le président du comité d'organisation de Paris 2024, Tony Estanguet, s'est voulu rassurant. Il a dit, le 14 juillet, que les procédures étaient robustes en matière d'éthique, et il n'a pas prononcé les mots enquête ou perquisitions , mais a parlé simplement de contrôles .

Évidemment, on s'en passerait , a concédé la ministre française responsable des Jeux, Amélie Oudéa-Castéra. Elle assure qu'il n'y a pas eu de baisse d'un centimètre de la mobilisation collective autour de la préparation .

Si le comité d'organisation n'est pas inquiet de la décision à venir du CIO au sujet de la participation de la Russie, l'inquiétude, c'est le boycottage si les Russes sont autorisés à participer, dit la ministre.

Rappelons que la mairesse de Paris, Anne Hidalgo, s'est opposée en février à la venue des athlètes russes à Paris tant qu'il y a la guerre en Ukraine .

Aussi, après plusieurs jours d'émeutes dans toute la France après une bavure policière, le comité organisateur doit faire avec un contexte social inflammable.

Il y a deux ans, le contexte social était différent, le risque est là , dit un membre du COJO .

Le dispositif de sécurité sera sans précédent, je pense que ce sera l'endroit sur la planète où on sera en totale sécurité , indique Tony Estanguet, en pensant à la cérémonie d'ouverture inédite sur la Seine, qui suscite des inquiétudes.

L'idée est d'anticiper et d'éviter un recours à l'armée en catastrophe, comme à Londres en 2012.

Il faut rassurer plus et c'est ce qu'on a déjà commencé à faire , affirme la ministre Oudéa-Castéra dans un entretien à l'AFP.

On sait que les attentes sont aussi particulièrement fortes vis-à-vis de la sécurisation de la cérémonie d'ouverture , précise-t-elle.

On l'accepte, cela va avec le défi qu'on a décidé de relever. On est au rendez-vous pour se préparer avec le plus de professionnalisme et d'exigence possible.