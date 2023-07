Les athlètes canadiens à surveiller à un an des JO de Paris

Le Canada a récolté 24 médailles aux Jeux olympiques de Tokyo, à l’été 2021, un record à des Jeux d’été non boycottés. Les attentes seront à nouveau élevées pour ceux de Paris, qui s’amorceront dans un an, le 26 juillet 2024, avec la cérémonie d’ouverture.

Voici les principaux athlètes canadiens à surveiller.

Summer McIntosh, les Jeux de la consécration?

Les nageuses canadiennes ont amassé 6 des 24 médailles du pays à Tokyo. Et les espoirs sont tout aussi grands en vue des Jeux de 2024.

La délégation canadienne sera menée, cette fois, par la jeune sensation Summer McIntosh.

Ouvrir en mode plein écran Summer McIntosh aux mondiaux de 2023, à Fukuoka, au Japon Photo : Getty Images / Sarah Stier

Après une première expérience d’apprentissage à Tokyo, à 14 ans, la Torontoise sera attendue dans la capitale française. C’est que depuis un an, McIntosh s’est hissée parmi les meilleures nageuses de la planète, avec quatre médailles aux Championnats du monde l’an dernier, dont deux titres (200 m papillon et 400 m quatre nages) avant d’abaisser deux records du monde lors des essais canadiens, au printemps dernier.

McIntosh apprend d’ailleurs à gérer ces nouvelles attentes aux mondiaux aquatiques à Fukuoka. Dimanche, elle a terminé 4e du 400 m libre, alors que le podium lui semblait acquis. Elle était détentrice du record du monde de la distance avant le départ.

À chaque course, je sais qu’il y a beaucoup à apprendre, que ce soit dans les bons ou les moins bons moments, a-t-elle déclaré après cette 4e place. Je veux juste trouver un bon rythme pour Paris. Je dois apprendre à mieux gérer les choses avant et pendant les courses.

Elle n’a que 16 ans et a soif d’apprendre. Ça promet.

Tout ne repose pas sur les épaules de McIntosh à la piscine. Maggie Mac Neil se présentera à Paris en tant que championne olympique en titre du 100 m papillon. La nageuse de 23 ans vient d’ailleurs de remporter l’argent à cette épreuve aux mondiaux.

Ouvrir en mode plein écran Maragret Mac Neil médaillée d'or du 100 m papillon aux Jeux olympiques de Tokyo Photo : Getty Images / Dean Mouhtaropoulos

À 27 ans, Kylie Masse est la vétérane du groupe. La spécialiste du dos détient quatre médailles olympiques, dont trois aux Jeux de Tokyo.

Penny Oleksiak est l’athlète olympique canadienne la plus décorée de l’histoire, avec sept médailles. Si elle recouvre la santé, elle sera certainement un élément important des relais.

Joshua Liendo représente le plus bel espoir masculin à la piscine. Le Torontois de 20 ans a récolté trois médailles aux mondiaux de 2022 et pourrait devenir le premier nageur canadien à monter sur le podium olympique depuis Ryan Cochrane (1500 m libre) et Brent Hayden (100 m libre) aux Jeux de Londres, en 2012.

Andre De Grasse, encore et toujours

Un nom vient aussitôt à l’esprit quand il est question de l’athlétisme au Canada : Andre De Grasse. Et pour cause. Le sprinteur de 28 ans est sextuple médaillé olympique, dont une fois en or sur 200 m à Tokyo.

0:49 Andre De Grasse met la main sur sa première médaille d'or olympique. Photo : Getty Images / Rob Carr

Depuis les Jeux de Tokyo, c’est toutefois compliqué pour De Grasse. En 2022, il a été ralenti par une blessure à un pied et par une deuxième infection à la COVID-19 qui a nui à ses performances individuelles aux Championnats du monde en Oregon, l'an passé.

Incapable de se qualifier pour la finale du 100 m et forcé de déclarer forfait au 200 m, il avait tout de même mené le pays au titre mondial au 4 x 100 m.

Et la saison 2023 est tout aussi difficile. De Grasse est loin des standards auxquels il est habitué. Malgré tout, il est permis de croire qu’il sera parmi les favoris à Paris.

Il adore les grands événements et semble toujours trouver une façon de briller sur la grande scène.

Ouvrir en mode plein écran Andre De Grasse et Usain Bolt ont pris le temps d'échanger un sourire dans les derniers mètres de la demi-finale du 200 m aux Jeux de Rio, en 2016. Photo : Reuters / ? Lucy Nicholson / Reuters

Le relais masculin, avec De Grasse et Aaron Brown, sera l’un des favoris pour monter sur le podium. Les Canadiens sont champions du monde en titre et ont terminé 3es à Tokyo, avant de se voir octroyer l’argent.

En décathlon, le Canada aura deux prétendants au podium : le champion olympique Damian Warner et Pierce LePage.

Warner a effectué un retour à la compétition ces derniers mois après une blessure importante subie en juillet 2022. La question est de savoir s’il retrouvera son plus haut niveau pour l'an prochain.

Ouvrir en mode plein écran L'Ontarien Damian Warner a gagné la médaille d'or au décathlon aux Jeux olympiques de Tokyo. Photo : Getty Images / AFP / JEWEL SAMAD

LePage, lui, n’a cessé de progresser depuis sa 5e place au Japon. L’athlète de Toronto a récolté la médaille d’argent aux Championnats du monde l’an dernier.

La plus grande progression en athlétisme demeure celle de Sarah Mitton, spécialiste du lancer du poids. Vingt-huitième aux Jeux de Tokyo, elle a terminé au pied du podium aux mondiaux de 2022. Cette saison, elle a remporté l’épreuve de la Diamond League à Oslo, à la mi-juin. Elle occupe le 2e rang mondial.

Camryn Rogers vient également au 2e rang mondial. La spécialiste du lancer du marteau a gagné sept des neuf compétitions auxquelles elle a pris part cette saison. Cinquième à Tokyo, Rogers est vice-championne du monde.

Une médaille d’or, mais pas encore olympique

Maude Charron en a surpris plusieurs en finissant première des moins de 64 kg à Tokyo.

Malgré son titre olympique, l’haltérophile de Sainte-Luce a une impression d’histoire inachevée avec les Jeux, n’ayant pas vécu la pleine expérience en raison des restrictions sanitaires.

J’avais un idéal des Jeux olympiques et mon but, en allant à Paris, c'est de réaliser cet idéal, explique-t-elle. Être championne olympique, oui, c’est le rêve de tout le monde, mais moi, je voulais juste aller aux Jeux. Et je serais satisfaite avec ça. J’y suis allée et j’ai gagné une médaille d’or en plus, c’est merveilleux. Maintenant, je veux vivre mon expérience olympique, avec ma famille, aller voir d’autres sports, échanger avec d’autres athlètes.

0:19

Avoir une médaille à Paris, ce serait génial aussi, mais je veux juste y aller et faire la meilleure performance que je peux. Mais je suis compétitive. Une fois à Paris, je vais vouloir me battre et monter sur le podium.

Charron se retrouve également dans une situation inusitée. Elles seront trois championnes olympiques des Jeux de Tokyo (-54 kg, -59 kg, -64 kg) à se disputer la médaille d’or des -59 kg, puisque les deux autres catégories ne figurent plus au programme olympique. Un défi qui la motive grandement.

Elle a reçu le bronze aux mondiaux en décembre dernier dans sa nouvelle catégorie.

Plusieurs autres à surveiller

En judo, la catégorie de moins de 57 kg chez les femmes est cruelle pour le Canada. On y retrouve la championne du monde et la médaillée de bronze aux derniers mondiaux, mais une seule pourra aller en France.

Ouvrir en mode plein écran Christa Deguchi salue Jessica Klimkait après leur combat en finale du grand chelem de Mongolie. Photo : Twitter / IJF

Jessica Klimkait avait marqué l’histoire du judo canadien en devenant la première femme à obtenir une médaille olympique, soit le bronze chez les -57 kg. Elle a également décroché la médaille de bronze aux mondiaux ce printemps.

Son principal obstacle, c’est sa coéquipière Christa Deguchi, couronnée championne du monde cette année. Le Canada n’a droit qu’à une seule judoka par catégorie. Que ce soit Klimkait ou Deguchi, le Canada sera bien représenté.

Toujours en judo, Catherine Beauchemin-Pinard hésitait à poursuivre sa carrière jusqu’aux JO de Paris, mais une médaille d’argent aux mondiaux en 2022 l’a convaincue de s’y rendre. Elle a récolté le bronze à Tokyo.

En plongeon, les Canadiens ont gagné deux médailles individuelles aux mondiaux aquatiques, la semaine dernière, avec Pamela Ware (3 m) et Caeli McKay (10 m). Les deux plongeuses et leur coéquipière Mia Vallée représentent de beaux espoirs pour Paris.

Ouvrir en mode plein écran Caeli McKay aux mondiaux de Fukuoka, au Japon Photo : afp via getty images / YUICHI YAMAZAKI

En cyclisme sur piste, Kelsey Mitchell s’est établie comme l’une des meilleures sprinteuses avec l’or à Tokyo. Les derniers mois ont été plus difficiles, mais elle aura l’occasion de se repositionner parmi les meilleures aux mondiaux de Glasgow, en août.

Ellie Black a connu des Championnats du monde de gymnastique historiques l’automne dernier. La Néo-Écossaise a aidé le Canada à récolter la médaille de bronze à l'épreuve par équipe, une première dans l’histoire du pays. Les Canadiennes qualifiaient du même coup une place pour le pays pour Paris 2024. Black a également remporté l’argent à la poutre. Elle en sera à ses quatrièmes Jeux.

Ouvrir en mode plein écran Les membres de l'équipe canadienne sont émues de leur 3e place au concours par équipe du Championnat du monde de gymnastique. Photo : Getty Images / Naomi Baker

En volleyball de plage, Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson ont disputé leur première compétition professionnelle comme duo en septembre 2022. Depuis, elles enchaînent les excellents résultats.

À Tokyo, la canoéiste Katie Vincent était dans l’ombre de sa coéquipière Laurence Vincent Lapointe, avec qui elle a remporté le bronze au C-2 500 m. L’Ontarienne a maintenant sa place au soleil et a gagné quatre médailles lors de la Coupe du monde de Szeged, en Hongrie, en mai dernier.

Le breaking fera ses débuts aux Jeux de Paris et le premier champion olympique de l’histoire de la discipline pourrait être canadien. Philip Kim, alias Phil Wizard, a été couronné champion du monde l’automne dernier.

Finalement, le huit féminin en aviron et l’équipe féminine de soccer chercheront à répéter leurs exploits de 2021. Elles avaient alors été sacrées.

Et souvent, les Jeux olympiques nous offrent de belles surprises…

Les Jeux olympiques de Paris auront lieu du 26 juillet au 11 août 2024.