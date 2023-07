PERTH, Australie – Certes, il y a eu l’Allemagne qui écrase le Maroc, le Japon qui s’offre un récital contre la Zambie, le Brésil qui s’éclate contre le Panama. Or, cette première Coupe du monde à 32 équipes est aussi celle des équipes dites négligées qui embêtent les autres.

L’Angleterre s’est frottée à une équipe d’Haïti tenace, parfois menaçante à la récupération, avec une Melchie Dumornay souvent à deux doigts de réussir un coup d’éclat. L’Afrique du Sud, si près de l’exploit, a vu la Suède marquer le but gagnant dans les derniers instants de leur rencontre. La Jamaïque a été héroïque contre la France pour récolter son tout premier point dans un Mondial féminin. Et que dire de la victoire historique des Philippines contre la Nouvelle-Zélande?

Belle année pour être dans le groupe de la mort, n’est-ce pas?

Du groupe du Canada, justement, on pourrait ajouter l’Irlande à cette liste. Vingt-deuxièmes au classement mondial, mais néanmoins qualifiées pour seulement leur première Coupe du monde, les Irlandaises ont fait la vie dure aux Australiennes dans leur match d’ouverture et ne se sont inclinées que par un but, inscrit avec un tir de pénalité.

C’est vrai qu’il y a eu des surprises un peu, a souligné Ashley Lawrence mardi dans un français si posé qu’il a soutiré un soupir d’un journaliste irlandais. Ou peut-être pas, je pense, parce que dans une Coupe du monde, les 32 pays sont là parce que tout le monde a le niveau. Tout le monde a fait le parcours. On a toujours eu la mentalité d’être prêtes à tous les matchs et d’avoir du respect pour tous les pays. On sait qu’ils nous posent tous différents défis.

Malgré l’enjeu, malgré ce groupe difficile qui l’est devenu encore davantage avec ce match nul de 0-0 contre le Nigeria en ouverture de tournoi, le moral est bon dans le camp canadien. Au State Football Centre de Welshpool, une toute nouvelle infrastructure qui brille comme un sou neuf, ça rit, ça danse à l’entraînement.

Jessie Fleming (au centre) a participé aux entraînements du Canada depuis le match contre le Nigeria.

Jessie Fleming est là, un mollet enrubanné de noir. Je m’attends à ce qu’elle soit à ma disposition , a dit la sélectionneuse Bev Priestman en conférence de presse avant l’entraînement au stade de Perth, qui dégage une de ces atmosphères douillettes de stade de quartier anglais. Les 15 minutes de la séance auxquelles les médias ont accès ne montrent rien d’inquiétant à son sujet.

Si elle est bel et bien prête à jouer – et reconnaissons qu’une telle joueuse ferait un bien fou à de nombreuses équipes, dont la sienne –, Fleming devra mettre son mollet à l’épreuve. L’aspect physique du jeu irlandais a été un thème omniprésent lors de cette conférence de presse, au point où un journaliste du pays a cru bon de dire, en préambule de sa question, que la capitaine Katie McCabe n’avait commis qu’une seule faute contre l’Australie.

Alors, l’Irlande est-elle une équipe physique, Bev, ou est-ce seulement une impression parce que c’est la Coupe du monde?

L’Irlande est bien organisée sur le plan tactique, a savamment répliqué la sélectionneuse. Elles font ce que les Canadiennes font : elles mettent leur corps en jeu pour leur pays. Il faut leur accorder ce mérite. Katie McCabe peut être incisive, mais c’est une grande joueuse dans le grand championnat anglais. C’est une équipe organisée et résiliente, et c’est ainsi qu’elles sont arrivées jusqu’ici. Il faut respecter ça.

Mettre son corps en jeu pour son pays. Lawrence a donné sur ce plan contre le Nigeria. Elle a pris une semelle sur la jambe de la part de Deborah Abiodun, qui a été expulsée. J’ai pris un long bain de glace , a dit Lawrence.

Bev Priestman a louangé l'équipe d'Irlande, mardi.

Ultimement, a souligné Priestman, les Canadiennes devront égaler le jeu physique des Irlandaises et espérer que nos qualités ressortent . Ce serait bien le temps, en effet.

Si elles veulent sortir de leur groupe, ce qui implique idéalement d’aborder le dernier match à Melbourne, contre les Australiennes, avec une victoire en banque, les Rouges devront commencer à marquer des buts. À la Coupe du monde masculine de l’an dernier, un baromètre choisi parce qu’on y trouvait 32 équipes contrairement au dernier Mondial féminin, 5 des 16 équipes qualifiées pour le tour éliminatoire n’avaient qu’une victoire.

Je crois qu’il faut continuer de jouer comme on le fait, a affirmé Lawrence. Nous créons des occasions. Nous allons dans le dernier tiers. Nous avons les joueuses pour mettre le ballon au fond. Ce n’est pas qu’il faut changer quelque chose. C’est qu’il faut croire en notre style, avoir confiance dans le processus. Nous avons montré nos qualités contre le Nigeria.

Nous sommes aussi fières de bien faire à l’autre bout du terrain. Ne pas accorder de but, c’est l’ADN canadien.

Le Canada, pour Priestman, a une occasion incroyable de faire un bond de géant dans son deuxième match. Aux joueuses de la saisir.

En rafale

Kadeisha Buchanan n’était pas sur le terrain mardi par mesure préventive, a indiqué Bev Priestman après l’entraînement. L’arrière centrale est malade, mais la sélectionneuse est optimiste quant aux possibilités qu’elle affronte l’Irlande.

Ce n’est rien d’inquiétant, a affirmé Priestman. Nous nous attendons à ce que Kadeisha soit là demain.

Après un match disputé sous le soleil de midi contre le Nigeria à Melbourne, il est bien possible qu’il pleuve à Perth, mercredi. On a sorti les parapluies mardi, en tout cas. Ce n’est toutefois rien pour inquiéter les Canadiennes, même si elles pourraient présumer que les Irlandaises sont habituées aux intempéries.

Jordyn Huitema, bien en verve, a rappelé qu’elle avait grandi à Raincouver , un néologisme qu’on pourrait habilement rendre par Colompluie-Bruinetannique , et que les ondées ne changeaient rien pour les deux équipes.

Ce ne sera qu’un match de soccer , a soutenu Huitema, sans doute pleinement consciente que ce sera bien plus que ça.