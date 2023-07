Bianca Andreescu affiche ses ambitions

Devant la caméra de son téléphone, Bianca Andreescu affiche un large sourire.

C’est devenu pour elle une tradition annuelle après le tournoi de Wimbledon, le temps de déposer la raquette quelques jours et de faire le plein d’énergie.

J’ai pu manger la nourriture préparée par grand-maman et jouer avec les animaux de la ferme, un agréable retour aux sources dont j’avais besoin, a dit Andreescu à Radio-Canada Sports. J’ai passé huit jours sans toucher à ma raquette, mais j’ai bien sûr continué à m’entraîner physiquement, parce que la forme se perd si rapidement.

Andreescu juge ces pauses de raquette nécessaires au cours de la longue saison.

Publicité

Je sens que je joue mieux lorsque je reviens de pause , confie la joueuse de 23 ans, qui ajoute se sentir en pleine santé, à quelques petits bobos bénins près.

Paradoxalement, Bianca Andreescu reconnaît qu’elle a besoin de jouer des matchs, beaucoup plus de matchs. Au cours des derniers mois, elle a été capable du meilleur comme du pire. Ses derniers tournois l’ont démontré avec éloquence.

Il y a eu cette belle victoire contre Victoria Azarenka à Roland-Garros et aussi une défaite serrée contre Ons Jabeur, éventuelle finaliste à Wimbledon. Mais il y a aussi eu des corrections de 1-6, 1-6 contre Lesia Tsurenko à Roland-Garros et de 0-6, 1-6 contre Marketa Vondrousova à Rome.

La constance est ce qu’il y a de plus important, analyse la droitière. Je dois avoir plus de matchs derrière la ceinture. C’est ce qui s’est passé en 2019, quand j’ai gagné mes quatre titres. Les victoires contribuent à la confiance. Regardez les saisons d’Iga Swiatek, Ons Jabeur et Carlos Alcaraz. J’ai besoin de ça.

Elle a besoin de rythme pour retrouver son niveau et a besoin de points pour remonter au classement. Aujourd’hui classée au 44e rang mondial, elle a pu entrer de justesse au tableau principal du tournoi de Washington, la semaine prochaine.

Publicité

Pire, elle a, pour l’instant, besoin d’un laissez-passer de Tennis Canada pour entrer dans le tableau principal à Montréal, dans deux semaines. Elle pourrait toutefois y accéder directement advenant les retraits de quelques joueuses mieux classées qu’elle.

Andreescu est convaincue que son classement ne reflète pas sa vraie valeur.

Je pense qu’on pourrait peut-être enlever l'un des deux "4" du 44, suggère avec sourire l’Ontarienne, qui a occupé le 4e rang mondial à l’automne 2019. J’espère que ça viendra plus tôt que tard, mais je sens que mon jeu est à un niveau plus élevé que mon classement. J’ai simplement besoin de constance.

Celui qui l’entraînait en 2019, Sylvain Bruneau, partage son avis.

J’ai une confiance énorme en elle et j’ai une idée très claire d’où elle devrait se situer sur l’échiquier mondial, et ça ne changera jamais dans ma tête, confie Sylvain Bruneau, rencontré au tournoi de Granby. Je pense qu’elle peut être loin devant, malgré tout le respect que j’ai pour les joueuses autour du 50e rang mondial. Ce n’est pas facile, c’est très compétitif, mais je sais ce dont elle est capable.

Se nourrir, puis digérer le gazon et la terre battue

Si Bianca Andreescu et Sylvain Bruneau se permettent un peu de projection, c’est que la Canadienne a montré des signes intéressants à Wimbledon, même si elle ne raffole pas du gazon et de la terre battue.

Des maux nécessaires, pour elle.

Je suis tellement heureuse que les saisons de gazon et de terre battue soient terminées, je n’en pouvais plus des mauvais rebonds et des mauvais appels de balle, confie Andreescu. Je crois que mon jeu peut bien évoluer sur toutes les surfaces, mais c’est sur le dur que j’ai obtenu les meilleurs résultats et j’ai toujours de bonnes sensations quand j’y reviens.

Je sens que ma performance à Wimbledon me place dans de bonnes dispositions pour atteindre le prochain niveau. Ça me donne confiance et je perçois déjà les résultats de cette confiance à l’entraînement, et je pense que je peux transférer cette confiance aux matchs.

Elle a aussi hâte de découvrir les sensations d’un court central rempli à Montréal. La seule fois qu’elle y a joué dans le tournoi, en 2021, l’événement était disputé sous un protocole sanitaire strict qui limitait le nombre de spectateurs sur le site.

Reste que Montréal, pour elle, est un peu une troisième maison, après Toronto et la Roumanie.

Ouvrir en mode plein écran Bianca Andreescu passera la semaine à Montréal avant de s'envoler pour la Chine. Photo : Radio-Canada / Jean-François Vachon

La ville a une place très spéciale dans mon cœur, parce que c’est ici que je me suis beaucoup entraînée avec Tennis Canada, raconte Andreescu. Je pense que j’ai plus d’amis à Montréal qu’à Toronto. Les amateurs à Montréal sont fous, c’est pourquoi j’aime tant y jouer. Ce sera un tournoi extraordinaire, peu importe les résultats.

Mais avant Montréal, elle s’arrêtera, avec son équipe, à Washington pour y disputer le plus de matchs possible. À sa seule présence dans la capitale américaine, en 2017, elle avait atteint les quarts de finale à son premier tournoi WTA .

Elle poursuit l’aventure avec son entraîneur français Christophe Lambert, qui l’accompagne depuis le début de l’année. Andreescu aime particulièrement la liberté que lui confère cette association.

Je sens que je reviens à mon identité première, celle d'une joueuse qui travaille avec ses intuitions sur le terrain, explique-t-elle. Bien sûr, il me guide, mais je suis celle qui prend les décisions, c’est moi la patronne sur le terrain et ça commence à porter ses fruits.

Andreescu avait consulté Sylvain Bruneau, responsable du tennis féminin à Tennis Canada, avant d’embaucher Lambert, qu’elle connaissait de ses jeunes années à Toronto. Si l’idée de collaborer à nouveau avec lui était un peu « champ gauche », elle n’était pas farfelue, selon Bruneau.

Elle m’avait expliqué pourquoi elle pensait que ce serait bien avec lui, et qu’elle avait de bons souvenirs avec lui, confie Bruneau. Elle croyait qu’il n’allait pas tenter de la faire jouer d’une autre façon, comme auraient pu le faire les autres entraîneurs d’expérience qui souhaitaient travailler avec elle. C’est souvent le moule qu’on voit sur le circuit, des entraîneurs qui changent de joueuses comme à un jeu de chaise musicale. Je trouvais sa vision intéressante.

La vision est intéressante et les résultats, pour l’instant, relativement encourageants.

Reste à bonifier la fiche de 15 victoires et 14 revers depuis le début de la saison, encore bien loin des feux d'artifice de 2019.