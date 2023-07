Un match nul contre le Nigeria en ouverture de la Coupe du monde n’est certainement pas le scénario idéal, mais pas question d'appuyer sur le bouton panique : l’histoire démontre que tout est encore possible pour l'équipe canadienne.

Le Nigeria n’est certainement pas un adversaire à prendre à la légère, et les Canadiennes l’ont appris à leurs dépens au cours des dernières années. La dernière fois que le Canada avait affronté le Nigeria au Mondial, c’était en 2011 et les Africaines avaient eu le meilleur.

Il faut dire que cette Coupe du monde avait été catastrophique pour les Canadiennes, avec trois défaites en autant de matchs en phase de groupe. Plus récemment, en avril dernier, les deux équipes s’étaient livré un autre verdict nul, cette fois de 2-2, lors d’un match présenté à Victoria, en Colombie-Britannique.

Aux Jeux olympiques de Tokyo, le Canada avait aussi entrepris son tournoi avec un match nul de 1-1 contre les Japonaises pour finalement remporter la médaille d’or.

Un mauvais résultat en début d’un tournoi d’une telle envergure n’est pas une fin en soi, surtout lorsqu’il s’agit de la Coupe du monde, une compétition qui s'échelonne sur un mois.

L’une des plus grandes surprises de l’histoire du soccer est justement survenue au dernier Mondial masculin, en 2022, quand l’Arabie saoudite a vaincu l’Argentine de Lionel Messi 2-1 lors du premier match du tournoi. Les Argentins ont su se relever à temps et ont été sacrés champions du monde quelques semaines plus tard.

En 2010, l’Espagne faisait partie des nations favorites après avoir gagné l’Euro deux ans auparavant. La troupe de Vicente del Bosque a rapidement été ramenée sur Terre en étant surprise par la Suisse. L’Espagne a eu le meilleur face aux Pays-Bas en finale pour gagner la première et seule Coupe du monde de son histoire jusqu'ici.

L’histoire a prouvé qu’il n’était pas nécessaire d’empocher trois victoires pour parvenir à sortir de la phase de groupe, bien au contraire. Les Américaines ont remporté les deux dernières éditions de la Coupe du monde féminine, mais en 2015, elles s’étaient pourtant inclinées face à la Suède à leur deuxième match.

Un match nul pour le Canada d’entrée de jeu n’est pas idéal, donc, mais on est encore loin du scénario catastrophique décrit par plusieurs.

Sinclair, humaine après tout

Christine Sinclair a raté son tir de pénalité.

Christine Sinclair a été vivement critiquée après avoir raté un tir de pénalité pendant ce premier match, jeudi. On a dit qu’elle aurait dû laisser sa place, qu’une autre joueuse aurait dû tirer.

Si Jessie Fleming n’avait pas été laissée de côté en raison d’une blessure, c’est probablement ce qui se serait passé. On se souviendra qu’en 2019, Christine Sinclair avait demandé à Janine Beckie de prendre un tir de pénalité à sa place en huitièmes de finale. La tentative de Beckie avait été stoppée par la gardienne suédoise.

Certains avaient alors blâmé Sinclair parce qu’elle n’avait pas pris le tir elle-même. Aujourd’hui, celle qui est la meilleure buteuse internationale de tous les temps est montrée du doigt pour avoir choisi de prendre le tir…

Christine Sinclair n’est ni la première, ni la dernière à rater un tir dans un match d’une aussi grande importance. L’Américaine Alex Morgan, reconnue pour son talent de marqueuse, a aussi loupé un tir lors du match contre le Vietnam.

Ça peut arriver à tout le monde, même à un certain Lionel Messi, contre l’Islande, au Mondial 2018.

Il faut aussi, parfois, reconnaître le brio de la gardienne de but. Parlez-en à Stephanie Labbé, qui a arrêté son lot de tirs de pénalité aux Jeux olympiques de Tokyo et sans qui le Canada n’aurait jamais gagné la médaille d’or.

Le Canada est pas le seul pays à avoir connu un début mitigé. La France a déçu en se contentant d’un verdict nul de 0-0 contre la Jamaïque. L’Angleterre, championne d’Europe en titre, a souffert et a finalement gagné de justesse contre une équipe haïtienne tenace.

Ces surprises et ces matchs particulièrement serrés démontrent aussi comment le soccer féminin connaît une progression fulgurante.

La Coupe du monde, c’est un marathon et non un sprint. Rien ne sert de gagner 10-0 son premier match si c’est pour s’écrouler une fois la phase éliminatoire commencée.

Le Canada devra-t-il apporter des améliorations s’il veut espérer monter sur le podium? Assurément.

Certains diront qu’il faut commencer par la base. Marquer des buts pourrait effectivement être une bonne idée.