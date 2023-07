L’Allemagne part du bon pied en écrasant le Maroc à la Coupe du monde

L'Allemagne a marqué les esprits en battant sèchement le Maroc 6-0, à Melbourne, lundi, grâce à un doublé d'Alexandra Popp.

Les autres puissances du soccer féminin que sont le Canada, la France, les Pays-Bas et la Norvège ont été malmenées en début de compétition, ce qui confirme un resserrement au plus haut niveau.

L'Allemagne prend la tête du groupe H avant le match mardi de la Corée du Sud contre la Colombie, à Sydney.

L'avant-centre de 32 ans a été la vedette à l'attaque avec des buts, aux 11e et 39e minutes. Elle avait été privée de la finale de l'Euro en 2022 à cause d'une blessure.

Ce sont ses 63e et 64e en équipe nationale pour la joueuse de Wolfsburg.

Les Marocaines se sont vues refuser un but en raison d'un hors-jeu.

Nous sommes super heureuses d'avoir pu jouer comme ça lors de notre match d'ouverture. C'est toujours difficile parce que vous ne savez pas vraiment où vous en êtes ni comment votre adversaire jouera. Mais on a su imposer notre jeu , a dit Popp.

Avoir ce genre d'ambiance dans un stade comme celui-là, c'est ça, une Coupe du monde. Ça te pousse, les amateurs te portent , a-t-elle poursuivi.

Championnes de la Coupe du monde en 2003 et en 2007, les Allemandes veulent frapper un grand coup.

Le Brésil bien lancé, l'Italie à l'arraché

Dans le groupe F, le Brésil s'est largement imposé au Panama 4 à 0, lundi à Adélaïde, et a pris la tête du groupe, avec une avance de deux points sur la France.

L'ailière Ary Borges a été la joueuse du match, avec trois buts (19e, 39e, 70e) et une superbe passe décisive sur l'autre but des Brésiliennes (48e).

L'équipe du Brésil affrontera la France samedi à Brisbane.

Dans le groupe G, l'Italie s'est imposée face à l'Argentine 1 à 0 à Auckland en Nouvelle-Zélande grâce à un but inscrit en toute fin de match.

Les Italiennes ont inscrit deux buts refusés pour hors-jeu. Elles ont longtemps buté sur une solide défensive argentine, avant que Cristiana Girelli ne les délivre avant la fin du temps réglementaire (87e).

Avec cette victoire, l'Italie rejoint donc la Suède en tête du Groupe G.

Une nouvelle parité

Le resserrement des forces semble donner raison à la FIFA, qui a choisi d'élargir la compétition à 32 équipes, alors qu'elle n'en comptait que 16 en 2011 et 24 lors des deux dernières éditions.

La réforme, qui entraîne plus de matchs, et donc mécaniquement plus de revenus, a pu faire douter certains observateurs, peu convaincus par l'argument du développement de la discipline et inquiets pour les performances des huit nouvelles équipes qualifiées pour le Mondial.

Beaucoup de gens qui croient que le football féminin n'est toujours pas un superbe sport, qu'il n'est pas divertissant ou qu'il est une sorte de pâle copie du football masculin verront que c'est une discipline fantastique , a martelé le président de la FIFA, Gianni Infantino, en ouverture du tournoi.

Le niveau a incroyablement progressé ces 10 dernières années, et ce sont les meilleures qui viennent ici , a-t-il ajouté.

Un point de vue partagé par les équipes après les premières surprises de la compétition.

Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. On le voit dans cette Coupe du monde. Celles qu'on pouvait penser être des petites équipes ont montré des choses et ont beaucoup évolué. Elles ont beaucoup travaillé , a expliqué la Française Kadidiatou Diani après le match nul contre la Jamaïque.

En quatre jours de compétition, seules deux équipes ont réellement survolé leurs rencontres : le Japon, sans partage face aux Zambiennes (5-0), et l'Allemagne.

Certaines équipes se sont fait surprendre. Les Canadiennes, championnes olympiques (0-0 contre le Nigeria), la Norvège d'Ada Hergerberg, face aux Néo-Zélandaises (1-0), ou encore la France, accrochée par la Jamaïque dimanche (0-0).