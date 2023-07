Alexis Galarneau triomphe à Granby

Pour une deuxième année consécutive, un Québécois s’impose aux Championnats Banque Nationale de Granby. Un peu moins d’un an après Gabriel Diallo, Alexis Galarneau a remporté le premier tournoi du circuit challenger de sa carrière, dimanche.

Devant un public ravi et généreux, dont sa mère, ses frères et plusieurs amis, le joueur de 24 ans a disposé du jeune Australien Philip Sekulic, 477e mondial, en trois manches de 6-4 3-6 et 6-3.

Galarneau conclut ainsi une semaine de rêve dans la Haute-Yamaska avec un gros trophée, un chèque de 17 650 $ et, surtout, 100 précieux points au classement de l’ATP.

Classé 220 en début de semaine, le diplômé de l’Université North Carolina State fera un bon appréciable d’une soixantaine de rangs, ce qui devrait lui ouvrir la porte des qualifications des Internationaux des États-Unis.

Galarneau a mis quelques jeux avant de prendre ses aises au retour de service devant le grand droitier de 19 ans. Le Lavallois a toutefois réussi deux bris de service pour se sauver avec la manche 6-4.

La seconde manche a basculé en faveur de l’Australien à la sixième partie. Par deux fois, Galarneau a tenté l’amorti et les deux fois l’échange lui a échappé.

À 3-3 dans la manche finale, le Québécois a été sous pression de son rival, mené 15-40 sur son service. Il a toutefois réussi deux as de suite et a habilement écarté la menace avant de briser le service de son rival dès le jeu suivant.

Il a conclu la rencontre sur un service gagnant après 2 h 23 m de jeu.

Sebov s’incline au terme d’un match marathon

La journée sur le court central avait débuté par une véritable guerre d’usure entre l’Américaine Kayla Day, 119e mondiale, et l’Ontarienne Katherine Sebov, 157e.

Sebov a finalement rendu les armes après plus de trois heures passées sur le terrain. Après avoir notamment sauvé quatre balles de match, la favorite locale s’est inclinée 4-6 6-2 et 7-5.

Ouvrir en mode plein écran Katherine Sebov Photo : Courtoisie / Sarah-Jäde Champagne

Les deux joueuses ont tenu le public en haleine en multipliant les longs échanges en fond de terrain.

Sebov semblait pourtant avoir pris l’ascendant sur la gauchère en deuxième manche.

L’Ontarienne s’est rapidement forgé une avance de 3-0. Sa rivale a ensuite demandé un temps d’arrêt pour recevoir des traitements à l’épaule gauche.

Malgré une nouvelle séance de traitements après avoir perdu la manche, Day a su trouver l’énergie nécessaire pour briser le service de Sebov et mener 5-2 en troisième manche. Sebov a toutefois été en mesure de recoller le pointage, avant d’être brisée une nouvelle fois, fatalement, à l’aube d’un bris d’égalité décisif.

Finaliste à Granby en 2017, Sebov était en quête d’un premier titre ITF 100, elle qui a déjà triomphé dans trois tournois de moindre importance. C’est une troisième défaite en autant d’affrontements professionnels contre Kayla Day.

Plus riche d’une bourse de 8147 $ pour sa semaine de travail, elle participera aux qualifications de l’Omnium Banque Nationale au début du mois d’août à Montréal.