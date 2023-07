Les grandes aspirations de Vincent Desharnais

Vincent Desharnais a goûté aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley à sa première saison dans la LNH, en 2022-23. Le défenseur des Oilers d’Edmonton n’est pas rassasié, et il croit que son équipe possède tous les éléments nécessaires pour aspirer aux grands honneurs.

Quand tu perds, tu as l’estomac vide tout l’été et tu es assez affamé la saison prochaine , a-t-il imagé en entrevue avec Radio-Canada Sports à la Classique KR8, un match caritatif ayant eu lieu à Boisbriand samedi dernier.

Les Oilers ont subi l’élimination aux mains des Golden Knights de Vegas en mai, au deuxième tour du tournoi printanier. C’était la deuxième fois d’affilée que les Albertains s’inclinaient face aux éventuels champions de la Coupe Stanley, après un revers face à l’Avalanche du Colorado en 2021-22. Même si Desharnais était encore dans la Ligue américaine à cette époque, le défenseur format géant – 6 pieds 6 pouces – n’a pas moins hâte à la fin de cette courte, mais malheureuse séquence. C’est avec la Coupe Stanley en tête qu’il se prépare pour la prochaine campagne.

Le but ultime est la Coupe Stanley. Je pense qu’on a l’équipe pour ça, a indiqué Desharnais. On a 82 matchs à jouer pour se positionner dans le portrait des séries éliminatoires. Ensuite, on doit faire ce qu’on a à faire. L’expérience [des séries éliminatoires] est de plus en plus acquise par notre groupe. Ça nous sera utile cette année.

Mais il devra d’abord se tailler un poste régulier avec le club albertain. La saison dernière, le Lavallois a dû attendre au 11 janvier avant d’effectuer ses premiers coups de patin dans la LNH. Il était d’abord blessé au poignet à l’amorce de la campagne, puis il a été rétrogradé aux Condors de Bakersfield, dans la Ligue américaine de hockey (LAH), à son rétablissement. Après son rappel, il a disputé 36 des 42 matchs des siens en saison régulière, en plus de leurs 12 rencontres de séries. Il a totalisé sept points, mais s’est surtout acquitté de tâches défensives.

Ouvrir en mode plein écran Vincent Desharnais célébrant une victoire lors des séries éliminatoires en compagnie de Stuart Skinner. Photo : usa today sports via reuters con / Stephen R. Sylvanie

Lors du prochain camp d’entraînement des Oilers, il sera notamment en compétition avec Philip Broberg, huitième choix au total du repêchage de 2019, pour le sixième et dernier poste de défenseur régulier de la formation.

On ne change pas une formule gagnante, a souligné Desharnais à propos de sa préparation estivale. Si je me suis rendu jusqu’à la LNH, je fais certaines choses assez bien pour ne pas les changer. Je fais de la vidéo. J’essaie d’améliorer quelques aspects, chaque jour, pour devenir meilleur. La mentalité, elle, ne change pas.

Mais maintenant, je ne pense plus à jouer un premier match dans la LNH, je pense à gagner la Coupe Stanley.

Et sa première expérience au tournoi printanier lui aura servi de leçon, tout comme le reste de l’équipe. Il a comparé la potentielle trajectoire des Oilers à celle des champions en titre.

Vegas a [connu plusieurs longs parcours en séries éliminatoires] avant de gagner une première fois la Coupe Stanley. C’est une question d’expérience, de détails, de patience… Nous avons été impatients à plusieurs moments pendant les séries. Au lieu de se contenter d’une avance de 2-1, nous trichions un peu pour essayer de faire 3-1 et ç’a joué contre nous.

Desharnais a néanmoins savouré le moment, lui qui n’avait jamais franchi le premier tour éliminatoire depuis ses débuts professionnels dans la ECHL, en 2019.