Le CF Montréal dompte Pumas UNAM aux tirs au but

Ce n’est jamais simple pour le CF Montréal contre les clubs mexicains. L’histoire le prouve, et elle s’est presque répétée samedi soir au stade Saputo avec, en prime, un passage des fantômes de Santos Laguna.

En 2009, Santos Laguna a marqué deux fois dans les arrêts de jeu pour remporter le match 5-2 et le quart de finale de Ligue des champions. C’était pourtant 4-1 au pointage cumulatif à la mi-temps du match retour. L'effondrement était total.

Mais cette fois, devant des gradins tous occupés, Lassi Lappalainen et Jonathan Sirois ont joué les chasseurs de fantômes lors de la séance de tirs au but et ont permis de départager les deux équipes 4-2 après un pointage de 2-2 au terme des 90 minutes.

Le CF Montréal menait pourtant 2 à 0 à la 88e minute.

Les haut-parleurs du stade Saputo ont eu beau cracher des rythmes latins toute la soirée, c’est l’équipe locale qui a fait la fête sur le terrain au sifflet final, dansant devant ses partisans après une quasi-mêlée générale au centre du terrain.

C’était ce genre de soirée là.

Ouvrir en mode plein écran Pumas UNAM a inscrit deux buts tardifs pour égaliser et envoyer le match à la séance de tirs au but. Photo : usa today sports via reuters con / Eric Bolte

Contre leurs rivaux mexicains, bien soutenus au rythme des trompettes et tambours de leurs supporters, les Montréalais ont dû résister à la forte pression de l’équipe en blanc. Dans une chaude ambiance, caractéristiques des compétitions continentales, le CF s’est emparé de la tête de son groupe.

Après avoir un peu plié, sans casser, le CF Montréal a décoincé le pointage dès la 23e minute, résultat d’une superbe frappe enroulée du milieu Bryce Duke.

D’abord taclé devant la surface de réparation adverse, le jeune Américain s’est relevé à temps pour recevoir une passe d’Ariel Lassiter, avant de se retourner et tirer d’une vingtaine de mètres à la gauche du gardien Gil Alcala.

Ouvrir en mode plein écran Bryce Duke a ouvert la marque à la 23e minute. Photo : usa today sports via reuters con / Eric Bolte

Les Mexicains n’ont pas réagi dans l’immédiat et les Montréalais en ont profité pour doubler leur avance une vingtaine de minutes plus tard. Mathieu Choinière, très visible en première demie, a marqué sur un long coup franc qui a presque été dévié de la tête par son coéquipier Gabriele Corbo.

Malgré les célébrations assumées de Corbo, qui pointait son maillot, le but a été accordé à Choinière puisqu’à la reprise, le ballon ne semblait pas avoir touché le défenseur, monté dans la surface adverse pour l’occasion.

Quelques instants plus tard, Choinière, d’un naturel réservé, du moins devant la presse, a montré toute l’intensité qui habitait les joueurs sur le terrain en perdant patience auprès d’un rival, qu’il soupçonnait de simulation après un tacle.

Ouvrir en mode plein écran Mathieu Choinière a doublé l'avance du CF Montréal sur coup franc peu avant la mi-temps. Photo : usa today sports via reuters con / Eric Bolte

En deuxième demie, les visiteurs ont logiquement dominé la possession de ballon, sans toutefois se créer des chances de grande qualité, jusqu’aux dernières minutes de la rencontre.

Publicité

Le onze montréalais a d'abord cédé devant le ciseau acrobatique de Gabriel Fernandez à la 88e minute. Puis, quelques minutes plus tard, César Huerta, qui avait été de tous les duels, a mené la charge finale des visiteurs, conclue par un but d’Emmanuel Montejano.

Les tireurs montréalais ont toutefois su garder leur sang-froid lors de la séance de tirs au but. En plus de Lappalainen, Rudy Camacho, Mathieu Choinière et Gabriele Corbo ont converti leurs occasions.

Après avoir vu Adrian Aldrete envoyer son ballon dans les étoiles, Jonathan Sirois s’est imposé en plongeant sur sa gauche pour bloquer le tir de Jorge Ruvalcaba.

Ouvrir en mode plein écran Le gardien du CF Montréal, Jonathan Sirois. Photo : usa today sports via reuters con / Eric Bolte

En l’absence de Samuel Piette, malade, Nathan Saliva a été de tous les combats en milieu de terrain aux côtés de Choinière. Le Montréalais de 19 ans a réussi plusieurs tacles en plus de couper bon nombre de passes.

Publicité

Avec cette victoire, Montréal s’installe au premier rang du groupe avec deux points, un de plus que Pumas UNAM.

En obtenant une victoire mercredi contre DC United, l’Impact assurerait sa qualification pour les huitièmes de finale de cette compétition de 47 équipes qui connaîtra son dénouement le 9 août prochain.

Plus de détails suivront.