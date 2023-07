Si l’avenir du hockey féminin passe par une ligue sans la Force de Montréal, Kevin Raphaël sera fier de l’héritage qu’aura laissé l’équipe lors de sa seule année d’existence.

Raphaël a été pris de court lorsqu’il a appris que la Premier Hockey Federation (PHF), ligue dans laquelle œuvrait la Force, a été acquise le 30 juin par un groupe d'investisseurs, y compris l'homme d'affaires américain Mark Walter. Cette nouvelle est tombée un an jour pour jour après qu'il eut organisé l’arrivée de l’équipe montréalaise au sein du circuit.

Je l’ai appris une heure avant les joueuses. […] Je m’en allais au bar. On m’a dit : "Embarque sur le Zoom." Je me suis joint à l’appel et je me suis dit : "Oh, je ne vais plus au bar!" a-t-il raconté au micro de Radio-Canada Sports samedi.

Après une seule saison, la Force trônait déjà au sommet de la PHF au chapitre de la vente de billets et d’objets dérivés, en plus d’avoir établi un standard de professionnalisme et de souci de ses joueuses, selon celui qui était président.

Autant les anciens que les nouveaux propriétaires m’ont dit que nous avons joué un rôle important dans la vente de la PHF, a mentionné Raphaël. En moins d’un an, nous avons réussi à créer un standard pour le hockey féminin qui devra être appliqué dans le futur. Si notre héritage aura été de dire : "Nous, on prend soin des joueuses en priorité", nous aurons réussi notre année avec la Force.

Près d’un mois plus tard, joueuses et administrateurs sont toujours dans l'incertitude. On ne sait toujours pas si l’équipe existera l’an prochain ni comment elle sera potentiellement composée.

Toutes celles qui s’apprêtaient à évoluer à Montréal en 2023-2024 ont été compensées financièrement mais se retrouvent maintenant sans emploi jusqu’à nouvel ordre. Certaines joueuses de la PHF ont perdu des contrats estimés à plus de 135 000 $ pour deux saisons. Depuis trois semaines, celui qui était président de la Force tente de limiter les bouleversements.

Je voulais être le plus présent possible pour les joueuses, a assuré Raphaël. Il y en a qui ont des appartements, nous avons réglé cela et tous les autres inconvénients. On a vraiment été surpris, ç’a été une bombe pour tout le monde.

Les hockeyeuses sont optimistes quant à l’avancement du sport, mais les circonstances entourant la vente du circuit créent du mécontentement.

Ça aurait été bien de le savoir il y a quelques mois, avant que toutes les filles signent des contrats avec la Force, par exemple. C’est dommage parce que plusieurs filles se retrouvent sans emploi, avec beaucoup d’insécurité financière , a souligné Kim Deschênes, défenseuse de la Force, qui a opté pour la retraite cet été.

La LNH a toujours dit que la journée où on va avoir une seule ligue, ils vont être prêts à embarquer dans notre projet. J’espère qu’ils tiendront parole, car c’est la meilleure chose qui puisse arriver au hockey féminin.

À l’instar de toutes les joueuses du circuit, Raphaël attend des réponses. On lui a offert de s’impliquer auprès de la nouvelle forme que prendra le hockey féminin professionnel, mais il préfère en savoir plus sur la philosophie du nouveau groupe avant d’aller plus loin. Et même avant de dire que le hockey féminin en sortira gagnant.

S’ils ont la même vision que nous, oui, s’ils prennent soin des joueuses, oui, mais s’ils décident que chaque joueuse est un numéro, ça ne fonctionnera pas, a indiqué Raphaël. Il faut être transparent dans la vie, il faut être honnête et j’espère qu’ils le seront comme nous l’avons été.