Lewis Hamilton s’offre la pole et bat un record en Hongrie

Lewis Hamilton s'est offert la position de tête en Hongrie, samedi, la 104e de sa carrière en F1. Avec sa 9e sur le circuit Hungaroring, il bat le record du plus grand nombre de poles sur un seul et même circuit. La marque appartenait jusqu'ici à Michael Schumacher.

Le Québécois Lance Stroll s'est contenté du 14e temps.

Avec son chrono de 1 min 16 s 609/1000, Hamilton (Mercedes-Benz) a devancé Max Verstappen (Red Bull) par 3 millièmes de seconde.

Le Néerlandais partira donc de la première ligne de départ, alors que Lando Norris (McLaren), avec son 3e chrono partira de la deuxième ligne.

Grâce à cette performance, Hamilton met fin à une disette de plus d'un an et demi sans pole position. Sa dernière remontait à décembre 2021, en Arabie Saoudite.

Cela a été une année et demie folle, j'en ai presque perdu ma voix tellement je viens de crier. Je ne m'attendais pas à me battre pour la pole, mais j'ai tout donné , a réagi Hamilton.

Max Verstappen rate la première position des qualifications pour la première fois depuis Monaco à la fin mai.

J'ai lutté tout le week-end pour trouver le bon équilibre (...), nous sommes certes en deuxième place, mais nous devrions être devant avec la voiture que nous avons , a analysé le Néerlandais, agacé.

Derrière Hamilton, Verstappen et Norris, on retrouve Oscar Piastri (McLaren), Zhou Guanyu (Sauber Alfa Romeo) et Charles Leclerc (Ferrari.

Aston Martin dans le doute

Comment expliquer qu'il y ait sept places de différence entre Fernando Alonso (8e) et Lance Stroll (14e) et surtout qu'il y ait plus d'une seconde (+1,1) entre les deux?

L'équipe canado-britannique se perd en conjectures. L'Espagnol a terminé la séance à 4 dixièmes de la pole (+0,426).

Ouvrir en mode plein écran Lance Stroll en Hongrie Photo : Getty Images / Francois Nel

Stroll partira de la septième ligne de la grille de départ, aux côtés de Daniel Ricciardo (Alpha Tauri), de retour à la compétition.

Je suis frustré d'avoir perdu un tour chrono en Q2, effacé par la direction de course parce que j'ai roulé hors piste, a dit Stroll. J'attaquais et il est difficile de lire les lignes. Les temps sont très serrés, alors dimanche, il faudra profiter de chaque occasion qui s'offrira à nous.

Ce n'est pas un week-end facile pour moi, avec la pluie vendredi et le nouveau règlement des pneus samedi, mais je pense avoir progressé depuis deux jours, a dit Ricciardo. Je suis satisfait d'avoir été compétitif en qualification.

Un nouveau contrat

Par ailleurs, le Grand Prix de Hongrie restera au calendrier au moins jusqu'en 2032, résultat d'une nouvelle entente de cinq ans. L'entente précédente s'étendait jusqu'en 2027. La F1 en a fait l'annonce samedi au Hungaroring.

Le circuit sera grandement rénové, avec de nouvelles installations dans les puits et de nouveaux gradins.

Se trouvant à 20 kilomètres de Budapest, le circuit de 4,4 km fait partie du calendrier depuis 1986 alors qu'il était à l'époque derrière le rideau de fer .

Le rideau de fer était une frontière d'abord idéologique puis physique (de 8500 km) entre la zone d'influence soviétique à l'Est et les pays de l'Ouest, établie en Europe centrale au lendemain de la Seconde guerre mondiale. Cette frontière a disparu en 1991 après la chute du mur de Berlin. L'expression est d'origine russe, mais a été reprise par Winston Churchill en 1946. Un rideau de fer s’est abattu sur le continent , a dit le premier ministre britannique le 5 mars 1946, dans un discours aux États-Unis.

