L’Angleterre bat sans panache Haïti à la Coupe du monde de soccer féminin

L'Angleterre, championne d'Europe en titre, a assuré l'essentiel à défaut de convaincre dans un match du groupe D, en battant Haïti 1 à 0, pour son entrée en lice à la Coupe du monde, samedi à Brisbane.

Un tir de pénalité de Georgia Stanway du Bayern Munich à la 29e minute a permis aux Anglaises de prendre les trois points qui leur dégagent la route pour les huitièmes de finale.

Face à Haïti, les joueuses de Sarina Wiegman n'ont pas livré une performance à la hauteur de leurs espérances. Elles ont manqué d'imagination pour surprendre des adversaires décomplexées. La gardienne de Manchester United Mary Eaps a dû se déployer pour sauver le résultat, sur une frappe à bout portant de Roseline Eloissaint (80e), en fin de match.

Seule la nouvelle attaquante d'Arsenal Alessia Russo s'est montrée dangereuse, mais sans réussite (5e, 58e, 63e).

Dans la lignée de son titre à l'Euro de 2022 remporté à domicile, l'Angleterre nourrit de fortes ambitions en Australie, où elle espère dépasser le cap des demi-finales qui lui a été fatal en 2015 et en 2019.

Comme d'autres équipes nationales, les Anglaises doivent composer avec des absences de marque, qui ont contraint l'entraîneuse à revoir la formation partante qui avait remporté l'Euro.

Quatre titulaires de la finale de 2022 manquent à l'appel : la capitaine Leah Williamson, Fran Kirby et Beth Meads sont blessées, alors qu'Ellen White a pris sa retraite.

Mais la défenseuse Millie Bright, qui s'était blessée en mars, a pu effectuer son retour en compétition, comme titulaire, après quatre mois sans jouer.

Les championnes d'Europe disputeront leur prochain match de la phase de groupe contre le Danemark, vendredi à Sydney, avec la possibilité d'obtenir leur billet pour les huitièmes de finale en cas de victoire.

Les Haïtiennes, elles, affronteront la Chine à Adélaïde.

L'Angleterre mène le groupe D devant la Chine et le Danemark.

Dans le groupe C, le Japon a écrasé la Zambie 5 à 0 samedi à Hamilton en Nouvelle-Zélande.

Rappelons que dans le groupe B, le Canada et le Nigeria ont fait match nul, et se partagent le 2e et 3e rangs de leur groupe, qui offre une compétition relevée.

Deux autres matchs du Canada sont à l'horaire de la phase de groupe : contre l'Irlande, le 26 juillet (8 h HAE), et contre l'Australie, le 31 juillet (6 h HAE).

Les Canadiennes ont terminé 4es à la Coupe du monde de 2003, leur meilleur résultat à cet événement.