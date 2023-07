Seul en tête, Brian Harman égale des records à l’Omnium britannique

Brian Harman s'est retrouvé en excellente compagnie après deux rondes de l'Omnium britannique sur le parcours du Royal Liverpool, alors qu'il a rejoint Tiger Woods et Rory McIlroy pour le plus bas pointage cumulatif du tournoi après 36 trous.

Encore mieux pour Harman, il n'a eu aucune compagnie au sommet du classement général, vendredi.

Harman s'est distancé grâce à quatre oiselets consécutifs et il a gardé le meilleur pour la fin. Il a placé son coup d'approche à une quinzaine de pieds pour inscrire un aigle et remettre une carte de 65 (moins 6).

Son 65 a égalé la carte la plus basse ramenée sur le parcours du Royal Liverpool, qui accueille le tournoi pour une 13e fois. Son pointage cumulatif de moins 10 égale celui de Woods en 2006 et de McIlroy en 2014, quand ils ont poursuivi leurs succès pour finalement soulever le Claret jug .

Tommy Fleetwood, qui avait joué 66 lors de la première ronde pour partager la tête avec deux autres golfeurs, a bouclé le parcours en 71 coups pour se retrouver seul au deuxième échelon, à cinq coups de Harman.

Brian a connu deux journées extraordinaires, a dit Fleetwood. Il est loin devant, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Pour moi et les autres, il faut continuer à faire sa petite affaire et jouer un seul coup à la fois. Tu dois continuer à jouer jusqu'à ce que ce soit la fin et voir où tu termines le tournoi.

Le dernier joueur à avoir mené l'Omnium britannique par cinq coups à mi-chemin dans le tournoi est Louis Oosthuizen, à St. Andrews en 2010. Il a triomphé sans problème.

Je comprends que plusieurs choses peuvent arriver à l'Omnium britannique, mais huit coups, c'est beaucoup pour rattraper un joueur qui joue très bien, a mentionné Jordan Spieth, qui a perdu trois coups au deuxième neuf et qui se retrouve à huit coups de Harman après avoir joué 71. Je pense que nous devrons regarder ce que Brian fera. C'est lui qui est en contrôle maintenant.

Harman ne se souciait que de la nourriture et du sommeil et il ne pensait pas à d'autres choses.

Mon fer droit va bien depuis deux jours alors je vais tenter de continuer là-dessus pendant le week-end. Il reste 36 trous à jouer alors je veux essayer de me reposer et d'être prêt , a noté Harman.

La clé pour samedi sera peut-être de rester au sec, alors que de la pluie est prévue.

En vertu d'une ronde de 67, Sepp Straka a grimpé en troisième position, à moins 4. Min Woo Lee (68), Jason Day (67) et Shubhankar Sharma (71) se retrouvent quant à eux à égalité en quatrième place, à moins 3.

McIlroy avait espoir de poursuivre sa lancée après avoir sauvé une normale au 18e fanion, jeudi. Un oiselet au 18e trou, vendredi, lui a donné une carte de 70 et l'a laissé à neuf coups du meneur.

Dustin Johnson a joué 82, son pire pointage lors d'un tournoi majeur depuis la ronde finale de l'Omnium des États-Unis en 2010. Le numéro un mondial, Scottie Scheffler, a inscrit un oiselet lors du dernier trou pour remettre une carte de 75 pour tout juste participer aux rondes du week-end.

Corey Conners a signé une carte de 71 et il sera le seul Canadien à participer aux rondes du week-end, alors qu'il pointe à égalité au 39e rang, à plus 2. Son compatriote Nick Taylor (75) n'a pas été en mesure d'éviter le couperet.