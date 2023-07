Bien que la Coupe des ligues ne puisse leur offrir les points au classement les séparant d’une place provisoire en séries éliminatoires de la MLS, le CF Montréal et son entraîneur-chef Hernan Losada y voient de multiples possibilités de faire avancer l’équipe.

C’est donc avec le même sérieux qu’à l’habitude qu’ils abordent leur prochain défi, un match face à l’équipe mexicaine Pumas UNAM, samedi.

Toutes les compétitions sont importantes pour notre équipe et moi, a assuré Losada. Nous avons pris le Championnat canadien très au sérieux, nous prenons la MLS très au sérieux et ce sera la même chose pour ce tournoi.

On aborde ce match avec la même intensité que tous les matchs que nous avons joués. Pas plus, pas moins.

Ce début de tournoi est d’abord l’occasion de se comparer avec la compétition mexicaine, hautement estimée par le CF Montréal. Leur plus grande force réside en attaque, où sévissent les Argentins Juan Ignacio Dinenno et Eduardo Salvio.

Cette équipe a beaucoup de qualités et plusieurs joueurs talentueux techniquement, surtout leurs joueurs offensifs, a analysé Losada. C'est une équipe très sérieuse, avec beaucoup de qualités et un très bon entraîneur expérimenté. […] C’est important [d’affronter des équipes mexicaines] pour continuer à développer notre niveau de compétitivité.

Contre une équipe à l’offensive dite si redoutable, la meilleure défense sera-t-elle l’attaque?

Ils sont dangereux, très directs. Nous devrons faire attention défensivement, mais nous sommes à la maison, devant nos partisans. Nous nous devons donc aussi d’être agressifs , a soutenu l’attaquant Ariel Lassiter.

Ouvrir en mode plein écran Ariel Lassiter Photo : Radio-Canada / Jean-François Vachon

La Coupe des ligues se veut également une occasion d’enchaîner quelques bons matchs avant la reprise du calendrier de la MLS, le 20 août. Les deux meilleures équipes de leur groupe complété par DC United, que le CF Montréal affrontera mercredi, passeront en seizièmes de finale du tournoi. Une troisième et dernière place enverrait le bleu-blanc-noir en pause pour plus de trois semaines avant d’entamer la fin de sa saison.

Un scénario peu enviable pour une équipe avec un point de retard sur le dernier rang donnant accès au tournoi de la dernière chance de la MLS, encore moins pour une formation qui vient tout juste de mettre fin à une séquence de quatre matchs sans marquer samedi, en l’emportant 2-0 face au Charlotte FC.

On ne veut pas rester plusieurs semaines sans matchs compétitifs, a indiqué Losada. On joue devant nos partisans, nous ferons donc tout en notre possible pour être compétitifs.

L’entraîneur-chef ira à la guerre avec un effectif sensiblement identique à celui déployé contre Charlotte. La présence du capitaine Samuel Piette est toutefois incertaine. Le Québécois a raté l’entraînement de vendredi, malade.

Lassi Lappalainen pourrait quant à lui revenir au jeu à titre de substitut, bien qu’il ne soit pas encore au sommet de sa forme. Le milieu finlandais est à l’écart depuis le 10 juin, blessé à l’abdomen.

Une expérience inoubliable pour Choinière

Le milieu de terrain québécois Mathieu Choinière était de retour avec ses coéquipiers vendredi, après avoir disputé le match des étoiles de la MLS deux jours plus tôt. Les étoiles du circuit nord-américain se sont sèchement inclinées 5-0 face à l’équipe anglaise Arsenal, mais Choinière ne tire que du positif de cette rencontre.

C’est une expérience dont je vais me rappeler pour le restant de mes jours, a-t-il souligné. Arsenal est une équipe que je regarde jouer depuis que je suis jeune. C'est quelque chose d'énorme de fouler le terrain avec eux.

Ouvrir en mode plein écran Mathieu Choinière a affronté Arsenal et le buteur Gabriel Martinelli lors du match des étoiles de la MLS. Photo : usa today sports via reuters con / Tommy Gilligan

Le défi était de taille pour Choinière et les étoiles de la MLS, qui affrontaient la deuxième équipe au classement de la Premier League britannique la saison dernière (26-6-6). Arsenal ne leur a pas fait de cadeaux, alignant plusieurs joueurs vedettes, comme l’attaquant brésilien Gabriel Martinelli et le milieu norvégien Martin Odegaard.

J’avais un petit stress supplémentaire de jouer contre Arsenal, a avoué le natif de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais une fois entré dans le match, je n’avais plus en tête que je jouais contre eux et que j’étais notamment confronté à un milieu de terrain comme Odegaard. J’ai essayé de me donner à 100 % et d’aider l’équipe à faire le mieux possible.

Du renfort de taille en défense?

Le défenseur international colombien de 19 ans Fernando Alvarez serait sur le point de s’amener avec le CF Montréal, selon ce qu’a rapporté le journaliste Fabrizio Romano vendredi.

L’organisation montréalaise débourserait 1 million $ en retour des droits du jeune joueur.

Prisé de quelques équipes européennes, Alvarez aurait finalement choisi de rester en Amérique du Nord. Il appartient présentement à Pachuca, en Ligue mexicaine.